Полякова разоблачила Собчак: что журналистка думает про Украину

Оля Полякова оправдалась перед подписчиками/ instagram.com/polyakovamusic

Собчак все знает об Украине и она настроена как большинство людей, умеющих думать.

Об этом в интервью "Слава+" рассказала Оля Полякова.

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Таким образом певица ответила подписчикам, которые осудили ее из-за беседы с Ксенией Собчак.

"Я не знаю, можно это говорить или нет, но Собчак все знает об Украине, она настроена, как большинство людей в России, умеющих думать. Поэтому в разговорах частных поддерживает (Украину - ред.)", - рассказала Оля.

"Я считаю нужным на огромную русскоязычную аудиторию Собчак донести правду из первых уст. Для меня это абсолютно важно, каждый день всем людям в мире говорить о том, что у нас творится: что у нас война, у нас геноцид, изнасилование детей, женщин...Что у нас кошмар, мы это знаем. То, что я могу это донести без порезанного текста на огромную российскую аудиторию, для меня это очень важно", - подчеркнула Полякова.

По словам исполнительницы, она почти полностью перешла на украинский язык. Она отмечает, что когда за границей ее спрашивают из россии ли она, и, услышав ответ, у людей меняется лицо. "Сейчас быть россиянином за границей не очень приятно, - говорит она. "

Украинская певица Оля Полякова жестко обратилась к Филиппу Киркорову, который своим недавним постом поддержал жену беглого Медведчука Оксану Марченко, которая в разных образах и "лицах", обращается то к президенту Зеленскому, то Эрдогану, то вообще к принцу Саудовской Аравии.