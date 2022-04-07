"Полная деградация большинства российского общества": Потап показал фрагмент шоу, которое многое объясняет

Потап каждый день показывает, к чему приводит пропаганда рашистов/ скриншот

Украинский исполнитель и автор Потап выложил в своем Instagram акаунте фрагмент шоу главного пропагандиста кремля - Вечер с Соловьевым.

Там во время эфира, одна из приглашенных гостей студии заявила:

"Никогда не позволяйте морали, сдерживать вас от правильных поступков", - заявила она, видимо имея ввиду изнасилования детей и поедание собак российской армией.

"У вас ещё есть вопросы почему российские солдаты насилуют маленьких детей в Украине? Это даже не фашизм, это какая-то полная деградация большинства российского общества", - спрашивает Потап.