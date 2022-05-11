Поклонница Metallica родила ребенка во время концерта рок-группы

Фанатка Metallica родила ребенка во время концерта группы в Бразилии / Коллаж

Американская рок-группа Metallica сейчас совершает тур по Бразилии. Безусловно, каждый концерт для музыкантов - уникальный, но один, который рокеры отыграли на стадионе в бразильском городе Куритиба, штат Парана, запомнится им на всю жизнь.

За три песни до конца концерта, под звуки легендарного хита Enter Sandman прямо на стадионе на свет появился еще один маленький фанат Металлики.

Бразильянка Джойс Фигейро пришла на концерт культовой группы, будучи на 39 неделе беременности. Билеты на выступление Металики она и ее супруг приобрели еще три года назад, поэтому у женщины и в мыслях не было пропустить выступление кумиров.

К счастью, Фигейро родила здорового мальчика, которого она назвала Луан.

"На каждом концерте, который я посещала, происходило что-то необычное, но в этот раз я, похоже, превзошла сама себя", - написала об этом событии на своей странице в Instagram счастливая мама.

К слову, сторис о рождении малыша Луана на их концерте также появилась на официальной странице Metallica в Instagram.

Читайте такжеКлаус Майне из Scorpions рассказал почему изменил слова легендарной рок-баллады в поддержку Украине

Ранее украинский продюсер, шоумен и общественный деятель Игорь Кондратюк написал биографический рассказ-притчу с элементами эротики о первой встрече путина с алиной кабаевой.

Другие новости: