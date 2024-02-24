Покажу, как Киев угрожал русской женщине: Маша Машкова показала свой приезд в Украину

Российская актриса Мария Машкова, которая признает Россию агрессором, а всех, кто одобряет войну в Украине - преступниками, вспомнила свой приезд в Киев в 2021 году, за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
На своей странице в Instagram, Машкова написала: "А сейчас я вам покажу, как выглядел Киев и чем он угрожал русской женщине (у меня тогда было только российское гражданство) и ее дочке весной 2021 года. Приготовьтесь хорошенько. Сразу станет очевидно, зачем Путин 24 февраля 2022 пошел танками на Украину".
Дальше в своих сториз, Машкова показала, как гуляет по улицам Киева и видно, насколько ей нравится украинский город.
"Террор в чужой стране неразрывно связан с террором в своей. Любовь победит, а страх проиграет", - добавляет актриса.
Напомним, ранее актриса показала давнее обращение Машкова к дочери- двадцать лет назад он написал для нее жизненное напутствие. В наши дни Мария искренне надеется, что и он сам однажды последует своему совету.
Ранее Мария Машкова обратилась к россиянам с призывом бежать из страны-оккупанта и не становиться соучастниками преступлений, совершенных против Украины, которыми являются все жители РФ.
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