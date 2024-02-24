Покажу, как Киев угрожал русской женщине: Маша Машкова показала свой приезд в Украину

Маша Машкова показала свою прогулку в Киеве за несколько месяцев до вторжения России.

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Маша Машкова не устает поддерживать Украину / Коллаж Главред, фото Instagram/masha_mashkova

Российская актриса Мария Машкова, которая признает Россию агрессором, а всех, кто одобряет войну в Украине - преступниками, вспомнила свой приезд в Киев в 2021 году, за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На своей странице в Instagram, Машкова написала: "А сейчас я вам покажу, как выглядел Киев и чем он угрожал русской женщине (у меня тогда было только российское гражданство) и ее дочке весной 2021 года. Приготовьтесь хорошенько. Сразу станет очевидно, зачем Путин 24 февраля 2022 пошел танками на Украину".

Маша Машкова вступилась за Украину / Скриншот masha_mashkova

Дальше в своих сториз, Машкова показала, как гуляет по улицам Киева и видно, насколько ей нравится украинский город.

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Маша Машкова в Киеве с дочкой / Скриншот Instagram/mash_mashkova

"Террор в чужой стране неразрывно связан с террором в своей. Любовь победит, а страх проиграет", - добавляет актриса.

Напомним, ранее актриса показала давнее обращение Машкова к дочери- двадцать лет назад он написал для нее жизненное напутствие. В наши дни Мария искренне надеется, что и он сам однажды последует своему совету.

Ранее Мария Машкова обратилась к россиянам с призывом бежать из страны-оккупанта и не становиться соучастниками преступлений, совершенных против Украины, которыми являются все жители РФ.

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