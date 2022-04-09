"Покажите это своим детям!": Дикусар трогательно объяснил, почему нужно защищать Украину

Хореограф показал, как украинские дети поддерживают ВСУ.
Хореограф Дмитрий Дикусар, который несколько недель назад вступил в ряды ВСУ, показал, как дети поддерживают защитников Украины.
На своей страничке в Instagram он опубликовал серию фото, на которых запечатлены работы украинских детей, сделанные в подарок украинским военнослужащим.
"Покажите это своим детям! Пусть они знают, что почти в каждой казарме военные ВСУ развесили их рисунки, куклы. Читая молитвы и глядя на эти произведения детского искусства как проявления любви, мы каждый день напоминаем себе, ради чего мы здесь и кому служим", – написал Дикусар.
Также хореограф отметил, что один из представленных рисунков висит и у него.
Напомним, Дмитрий Дикусар около недели назад потерпел авиаудар по его части, но благодаря слаженной работе многим удалось спастись. Хореограф поделился, что обстрел произошел еще в первые дни обучения.
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