"Покажите это своим детям!": Дикусар трогательно объяснил, почему нужно защищать Украину

Дикусар трогательно объяснил, почему нужно защищать Украину / instagram.com/dikusar_dmitriy/

Хореограф Дмитрий Дикусар, который несколько недель назад вступил в ряды ВСУ, показал, как дети поддерживают защитников Украины.

На своей страничке в Instagram он опубликовал серию фото, на которых запечатлены работы украинских детей, сделанные в подарок украинским военнослужащим.

"Покажите это своим детям! Пусть они знают, что почти в каждой казарме военные ВСУ развесили их рисунки, куклы. Читая молитвы и глядя на эти произведения детского искусства как проявления любви, мы каждый день напоминаем себе, ради чего мы здесь и кому служим", – написал Дикусар.

Как украинские дети поддерживают ВСУ / instagram.com/dikusar_dmitriy/

Как украинские дети поддерживают ВСУ / instagram.com/dikusar_dmitriy/

Как украинские дети поддерживают ВСУ / instagram.com/dikusar_dmitriy/

Также хореограф отметил, что один из представленных рисунков висит и у него.

Напомним, Дмитрий Дикусар около недели назад потерпел авиаудар по его части, но благодаря слаженной работе многим удалось спастись. Хореограф поделился, что обстрел произошел еще в первые дни обучения.

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