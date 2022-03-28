Дикусар попал под ракетный обстрел: хореограф рассказал о пережитом

Дикусар попал под ракетный обстрел / скриншот

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар около недели назад потерпел авиаудар по его части. Но благодаря слаженной работе многим удалось спастись.

Участник "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар продолжает защищать Украину. На днях он вышел в эфир "1+1" и рассказал об авиаударе, потерпевшем его часть неделю назад.

Хореограф поделился, что обстрел произошел еще в первые дни обучения. Благодаря слаженному процессу удалось избежать потерь.

"Мы пережили этот авиаудар, он был очень неожиданным. Это было буквально первые несколько дней, никто не был готов. Но все сработали очень слаженно, потому что знают куда пришли, зачем пришли и зачем", - отметил Дикусар.

Хореограф отметил, что после подлого российского авиаудара их боевой дух только окреп.

"Наш боевой дух очень высок и мы делаем все, что можем все, что в наших силах. Я хочу, чтобы все украинцы знали, что мы вместе, все перед Богом равны, все будем биться до последнего москаля", – добавил он.

Читайте такжеВлетела пуля: известный украинский телеведущий попал под обстрел оккупантовНапомним, Дикусар вместе с другими солдатами оказался под авиаударом баллистических ракет.

"Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого пекла и быстро передислоцироваться. Поэтому, если у этих в**лядков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, готовых брать в плен этих…(мы не знали, ехали на учение) стало значительно меньше…Слава ВСУ! Слава нації! Наш флаг подгорел, но выдержал!", - написал тогда хореограф.

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