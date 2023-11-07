Пока ваньки гибнут, Симоньян весело танцует: в сеть попало видео танцев главной пропагандистки РФ

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон высмеял главную пропагандистку и хамку российского ТВ - Маргариту Симоньян.
На своей странице в Instagram, Гордон опубликовал видео, как Симоньян танцует некий танец под восточные мотивы. При этом видно, что все действие происходит в ресторане. Между тем, сама Симоньян выглядит, как будто забежала на банкет с пробежки.
На ней - спортивные кроссовки, лосины и балахонистый тренч. На голове - спортивная кепка.
"Пока русские вани бездарно гибнут в полях и лесах Украины, отправляющая их туда симоньян весело танцует. Все по плану?" - интересуется Гордон.
На видео - Симоньян танцует в ресторане:
Напомним, ранее Гордон высмеял бывшую одесситку, а нынче - один из главных пропагандистских голосов страны-оккупанта Ларису Долину. Путинистка попала на видео, где вела себя, мягко говоря, не совсем адекватно. Соответствующим видео Гордон поделился на своей странице в Instagram.
Ранее Симоньян призвала власти России взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Она обнародовала в соцсетях видео, где комментировала усиление ВСУ за счет западных вооружений и выдвинула идею с ядерным взрывом на территории России.
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