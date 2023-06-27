Пока Кейт не видит: принц Уильям крепко обнимался с "перчинкой" из Spice Girls

Хотя принц всегда был поклонником Бэби Спайс, получить объятия от Джинджер он тоже оказался не против.

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Принц Уильям попал в неловкую ситуацию из-за объятий с Джери Халлиуэлл / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В юности принц Уильям был поклонником британской женской поп-группы Spice Girls. Сейчас он, исполняя свои королевские обязанности, встретился с одной из "перчинок", которая поставила его в крайне неловкое положение.

Во время посещения одной из школ в рамках новой благотворительной инициативы британской королевской семьи по помощи бездомным Homewards, Уильям встретился с Джери Халлиуэлл - певицей и общественной деятельницей, которая выступала под псевдонимом Джинджер Спайс.

Принц поприветствовал артистку, с которой был знаком ранее, и протянул ей руку для пожатия, однако Халлиуэлл решила не церемониться - она крепко обняла Уильяма и ч*окнула его в щеку.

видео дня

Он явно был смущен таким радушием бывшей "перчинки", но старался не подавать виду. Пикантная ситуация попала на видео, которым поделилось издание Daily Mail.

Смотрите видео, на котором в кадр попал момент объятий принца Уильяма и Джери Халлиуэлл:

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