"Похвасталась": Лорак вывалила рыхлый живот

Певица украинского происхождения, которая в жестокой захватнической войне России против Украины, поддержала государство-террориста Ани Лорак, выложила новое фото.
На нем, она сидит на гимнастическом коврике в спортивном топе и лосинах. Однако фото выглядит странно. Точнее не фото, а рыхлый живот певицы.
Он как будто бы разделен на две части, а также он выглядит рыхлым и не подтянутым.
Отметим, что Лорак в последнее время часто выкладывает фото с тренировок. Это и понятно, ведь ее новый бойфренд - инструктор йоги.
Напомним, ранее россияне набросились на певицу-предательницу Ани Лорак, которая не признала факта нападения России на Украину и продолжила выступать в стране-агрессоре и признаваться в любви местному зрителю.
Напомним, на свой юбилей Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москве цинично плясала и пела украинские песни. Она исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке ‒ еще в те времена, когда жила и работала на Родине.
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