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Похудела на 30 кг, убрав этот продукт: как теряла вес Кардашьян после родов

Алена Кюпели
9 мая 2024, 11:57
278
Хлои Кардашьян теперь весит всего 55 килограмм и наладила отношения с едой.
Хлои Кардашьян проделала большую работу над собой
Хлои Кардашьян проделала большую работу над собой / Коллаж Главред, фото Instagram/khloekardashian

Американская селебрити Хлоя Кардашьян рассказала, как она похудела на 36 килограмм после рождения дочери Тру в 2018 году.

Как пишет Page Six, звезда популярного шоу "Кардашьяны" объяснила, что изменения в образе жизни и диете, которые она узнала перед тем, как забеременеть, помогли ей сбросить лишние килограммы, поскольку после родов она весила более 90 килограмм.

"Я отказалась от всех газированных напитков", — сказала она во вторник в выпуске подкаста "She MD". По ее словам, накануне беременности она много тренировалась, и когда на весах увидела цифру 92, то подумала: "как я смогу похудеть вновь".

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"Мне понадобилось так много лет, чтобы сделать это в первый раз, но поскольку в моем наборе были все инструменты, я знала, что делать, и на самом деле я потеряла вес после беременности намного быстрее, чем когда-либо, — сказала она. "Я так гордилась собой, что сделала это дважды", - говорит она.

Кардашьян сейчас весит 55 килограмм.

Кто такая Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

Кардашьян призналась, что диета и потеря веса никогда не давались ей легко, поскольку она "большую часть своей жизни страдала избыточным весом".

В течение многих лет она застряла в токсичном цикле "эмоционального едока", часто переедая нездоровую пищу, а затем плача из-за своего выбора.

"Мне было грустно, поэтому мне снова необходимо было мороженое. Это был сумасшедший повторяющийся цикл", — сказала она.

Кроме изменения диеты, Кардашьян также тренировалась 5 раз в неделю и выполняла силовые тренировки.

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Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммуннымзаболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

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