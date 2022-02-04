"Похожа на Монику Беллуччи": старшая дочь Поляковой снялась во "взрослой" фотосессии

Машу Полякову в костюме школьницы сравнили с Моникой Беллуччи / instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова тщательно работает над тем, чтобы прославиться без помощи звездной мамы. Она занимается вокалом, поет в собственной группе и активно ведет социальные сети, где делится собственным творчеством.

Но эпатаж и провокация у девушки в крови, поэтому время от времени на ее странице в Instagram появляются кадры, вызывающие бурную реакцию общественности.

К примеру на свежих фото 16-летняя блогерка позировала в совсем взрослом образе - с ярким макияжем, "мокрой" укладкой и в коротенькой школьной форме.

Фотограф снимал Машу, лежащей на ступенях, и на красном фоне.

Оригинальные снимки привели в восторг позитивно настроенную часть аудитории Поляковой-младшей. Девушку сравнивали с итальянским секс-символом Моникой Беллуччи и солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной.

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Машу Полякову "зафукали" за фото с высунутым языком / instagram.com/mashapolyakova

Многих же возмутили фотографии юной музыкантки, особенно те, где она позирует с высунутым языком, показав средние пальцы:

"Ну чего язык то везде показывать. это же признак дибилизма".

"Очень хороший фотошоп и очень вульгарная Маша".

Также в Instagram-сторис девушки появилась фотография, на которой она позирует в соблазнительному бикини красного цвета, демонстрируя отличную подтянутую фигуру. Таким образом Маша анонсировала выход в скором времени новой фотосессии в купальнике.

Маша Полякова в бикини готовит новую пикантную фотосессию / instagram.com/mashapolyakova

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