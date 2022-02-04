"Похожа на Монику Беллуччи": старшая дочь Поляковой снялась во "взрослой" фотосессии

16-летняя блогерка в костюме школьницы показал язык всему миру.
Маша Полякова тщательно работает над тем, чтобы прославиться без помощи звездной мамы. Она занимается вокалом, поет в собственной группе и активно ведет социальные сети, где делится собственным творчеством.
Но эпатаж и провокация у девушки в крови, поэтому время от времени на ее странице в Instagram появляются кадры, вызывающие бурную реакцию общественности.
К примеру на свежих фото 16-летняя блогерка позировала в совсем взрослом образе - с ярким макияжем, "мокрой" укладкой и в коротенькой школьной форме.
Фотограф снимал Машу, лежащей на ступенях, и на красном фоне.
Оригинальные снимки привели в восторг позитивно настроенную часть аудитории Поляковой-младшей. Девушку сравнивали с итальянским секс-символом Моникой Беллуччи и солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной.
Многих же возмутили фотографии юной музыкантки, особенно те, где она позирует с высунутым языком, показав средние пальцы:
"Ну чего язык то везде показывать. это же признак дибилизма".
"Очень хороший фотошоп и очень вульгарная Маша".
Также в Instagram-сторис девушки появилась фотография, на которой она позирует в соблазнительному бикини красного цвета, демонстрируя отличную подтянутую фигуру. Таким образом Маша анонсировала выход в скором времени новой фотосессии в купальнике.
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Ранее 43-летняя Ани Лорак показала безупречное тело в откровенном купальнике.
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