УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Похожа на Монику Беллуччи": старшая дочь Поляковой снялась во "взрослой" фотосессии

4 февраля 2022, 11:41
Прослушать новость
Остановить

16-летняя блогерка в костюме школьницы показал язык всему миру.

Машу Полякову в костюме школьницы сравнили с Моникой Беллуччи / instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова тщательно работает над тем, чтобы прославиться без помощи звездной мамы. Она занимается вокалом, поет в собственной группе и активно ведет социальные сети, где делится собственным творчеством.

Но эпатаж и провокация у девушки в крови, поэтому время от времени на ее странице в Instagram появляются кадры, вызывающие бурную реакцию общественности.

К примеру на свежих фото 16-летняя блогерка позировала в совсем взрослом образе - с ярким макияжем, "мокрой" укладкой и в коротенькой школьной форме.

Фотограф снимал Машу, лежащей на ступенях, и на красном фоне.

Оригинальные снимки привели в восторг позитивно настроенную часть аудитории Поляковой-младшей. Девушку сравнивали с итальянским секс-символом Моникой Беллуччи и солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной.

Реклама
Машу Полякову "зафукали" за фото с высунутым языком / instagram.com/mashapolyakova

Многих же возмутили фотографии юной музыкантки, особенно те, где она позирует с высунутым языком, показав средние пальцы:

"Ну чего язык то везде показывать. это же признак дибилизма".

"Очень хороший фотошоп и очень вульгарная Маша".

Также в Instagram-сторис девушки появилась фотография, на которой она позирует в соблазнительному бикини красного цвета, демонстрируя отличную подтянутую фигуру. Таким образом Маша анонсировала выход в скором времени новой фотосессии в купальнике.

Маша Полякова в бикини готовит новую пикантную фотосессию / instagram.com/mashapolyakova

Читайте такжеОля Полякова рассказала, есть ли шанс у ее дочери Маши стать участницей Голосу країни

Ранее 43-летняя Ани Лорак показала безупречное тело в откровенном купальнике.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Маша Полякова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Похожа на Монику Беллуччи": старшая дочь Поляковой снялась во "взрослой" фотосессии». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Подарок судьбы и сказочное везение в деньгах: названы самые удачные дни февраля для всех знаков ЗодиакаПодарок судьбы и сказочное везение в деньгах: названы самые удачные дни февраля для всех знаков Зодиака Гороскоп на завтра, 4 февраля 2022: Стрельцам – счастливый случай, Рыбам – исполнение желанийГороскоп на завтра, 4 февраля 2022: Стрельцам – счастливый случай, Рыбам – исполнение желаний Герой не моего романа: названы самые худшие мужья по гороскопуГерой не моего романа: названы самые худшие мужья по гороскопу Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаФинансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кража Расстрел солдат в Днепре: пострадавший парень рассказал, как все начиналосьРасстрел солдат в Днепре: пострадавший парень рассказал, как все начиналось
12:02

"Детей у меня не будет, удалили все органы": украинка обвинила врача в халатности

11:54

ЗСТ с Турцией: министр инфраструктуры раскрыл подробности

11:41

"Похожа на Монику Беллуччи": старшая дочь Поляковой снялась во "взрослой" фотосессии

11:17

Боец ВСУ "взорвал" Сеть мощным пением трека "Братья украинцы"

11:15

В США раскрыли сценарий вступления Украины в НАТО без решения вопроса по Донбассу

Реклама
11:11

ПриватБанк блокирует счета клиентов: требуют идти в отделение с документами

11:01

Современная альтернатива хирургии - в борьбе с раком простаты новости компании

10:31

YouTube заблокировал каналы группировок "ЛНР" и "ДНР"

10:30

Youtube удалил каналы Перший незалежний и UkrLive, но они уже создали новые аккаунты

10:29

Любовный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Ракам – большая ссора, Весам – соперники, Девам - счастье в любвиВидео

10:26

Минские соглашения на условиях РФ не могут быть выполнены - Кулеба

10:04

У Путина есть пять вариантов, кроме прямой атаки на Украину - CNN

09:56

Иммунитет "падает", СПИД развивается быстрее: обнаружен новый высоковирулентный штамм ВИЧ

09:53

Как снять гель-лак в домашних условиях: 3 эффективных способа

09:21

Почему Белый дом сменил панику на милостьмнение

09:06

Макрон приедет в Киев на встречу с Зеленским, за день до этого - поговорит с ПутинымВидео

08:40

В ВОЗ спрогнозировали, когда в Европе наступит "прочный мир" с COVID-19

08:20

Новый антирекорд COVID-19 за все время пандемии: за сутки в Украине более 43 тыс. больных

08:18

Гороскоп на завтра, 4 февраля 2022: Стрельцам – счастливый случай, Рыбам – исполнение желанийВидео

08:10

Приметы на 5 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
07:53

Весна в Украину придет внезапно - климатолог

07:12

Астролог предсказал кардинальные перемены в феврале-2022 трем знакам зодиака

07:11

Крым не вернет ни один президент России - СобчакВидео

06:43

Военной угрозы для Украины со стороны России сейчас нет - главнокомандующий ВСУВидео

06:29

Дырка от бублика, или Что получит Украина после подписания ЗСТ с Турциеймнение

06:27

Украинские волейболистки "разорвали" TikTok зажигательным танцемВидео

05:41

Дерево любви: почему оно обязательно должно быть в каждом доме

05:40

Идеальные гренки из лаваша за 5 минут: восхитительное удовольствиеВидео

04:13

Британо-бразильская модель сверкнула огромными искусственными "мячиками" в облегающем наряде

04:01

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаВидео

03:35

Билеты на поезд за ковидную тысячу: что делать, если денег на покупку не хватает

03:01

Специи - на страже здоровья цветов: как приготовить дешевое и действенное удобрение домаВидео

02:08

Ученые рассказали, существует ли природное средство от похмелья

02:04

"Хочется облизать и съесть": Алина Гросу показала грудь в образе развратной Барби

01:50

Принесет бедность и заберет удачу: три вещи, которые нельзя делать с иголкой в домеВидео

00:51

Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в день Тимофея и как не попасть в бедуВидео

03 февраля, четверг
23:59

Похолодание и снегопады: в Украине ударят морозыВидео

23:41

"На сегодня это невозможно": Данилов высказался о военном возвращении КрымаВидео

23:23

Названы три продукта, которые каждый день едят долгожителиВидео

22:53

Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: все подробностиВидео

Реклама
22:40

"Берегут мышей и ежиков": в Укрзализныци оправдались за кошение заснеженных ЖД путейВидео

22:17

"Мы братские народы": украинский олимпиец вляпался в скандалВидео

21:50

"Дело приобретает гиперскандальный оборот": Артемий Рябчук отказался от всех своих показанийВидео

21:44

Украина объявила о запуске формата по безопасности с НАТО и Евросоюзом

21:22

"А зачем такие трусики?": Лорак разделась под пальмой, вызвав недоумение поклонников

21:22

У Путина ответили США на подготовку вторжения в УкраинуВидео

21:06

Турция отказалась заморозить продажу оружия УкраинеВидео

20:56

На опережение: в США готовы ввести сокрушительные санкции против РФВидео

20:37

И повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопаВидео

20:23

Фейковые "атаки ВСУ" и провокации Москвы: в США объявили новый сценарий вторжения России в Украину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять