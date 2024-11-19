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"Похитили корону": у конкурсантки "Мисс Вселенная 2024" украли победу - СМИ

Элина Чигис
19 ноября 2024, 12:47
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Скандал на "Мисс Вселенная 2024" набирает обороты.
Виктория Кьер, Сучата Чуангсри
Зрители не согласны с результатами конкурса "Мисс Вселенная 2024" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Мисс Вселенная"

Вы узнаете:

  • На конкурсе "Мисс Вселенная 2024" победила представительница Дании
  • Зрители не поддерживают такой выбор

Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2024", который прошел 16 ноября в Мексике, уже отличился первым скандалом.

Все дело в том, что зрители начали заявлять о краже титула. Напомним, победительницей конкурса стала представительница Дании – Виктория Кьер, а вот пользователи Сети не согласны с результатами и уверенны, что она украла титул у представительницы Таиланда Сучаты Чуангсри.

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Как сообщает Daily Mail, данные заявления появились после ответов представительницы Таиланда на финальные вопросы, которая значительно превзошла других конкурсанток.

Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Чуангсри остроумно ответила на вопрос о том, какие качества должен иметь человек, чтобы быть настоящим лидером.

"Эмпатия, потому что независимо от того, насколько ты хорош или какое образование у тебя есть, в конце концов, тебе нужна эмпатия, чтобы заботиться о своих людях", - сказала Сучата.

И именно эти слова нашли отклик у зрителей, поэтому они поставили под сомнения победу Виктории Кьер.

"Мисс Таиланд ограбили. Ее ответы на оба вопроса попали прямо в цель!";

"У Мисс Таиланд похитили корону";

"Ее победу украли. Лучший ответ", - написали в Сети.

Последние новости шоу-бизнеса

Как сообщал Главред, Игорь Николаев опять не появился с женой на публике. Поклонники заподозрили, что молчун не поддерживает актерскую карьеру Юлии Проскуряковой, поэтому проигнорировал мероприятии.

А также Елена Зеленская призналась, что ее родители были против того, чтобы она ставала сценаристкой юмористического проекта. Все из-за того, что первая леди имеет высшее образование и могла заниматься чем-то другим.

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Конкурс Мисс Вселенная

"Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четвёрку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".

По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.

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