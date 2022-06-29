УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Погоревала, а потом отпустило": актриса "Сватов" призналась в любви Добронравову

29 июня 2022, 23:11

Актриса поделилась личной любовной драмой и не отвеченными чувствами.

Сваты
Валюха рассказала о чувствах к Ивану Бутько / 1+1

Российская актриса, уроженка Донбасса Татьяна Кравченко, которая якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину, рассказала о своих чувствах к российскому актеру Федору Добронравову.

Оба актера снимались в украинском сериале "Сваты", но также оба поддержали российское нападение на Украину.

В интервью российскому изданию АиФ, актриса влюбилась, сыгравшая Валюху, влюбилась в своего партнера по съемкам, сыгравшего Ивана Бутько.

Читайте такжеВалюха из "Сватов" отказалась выступать в оккупированном Донецке

"С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него. Нечистый попутал", - рассказывает она.

"А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим? Конечно, по сюжету! И я решила его соблазнить! Худела, в бассейн ходила, маски на лицо накладывала. Красоткой хотела быть. Но он же женат! И безумно любит свою семью", - поделилась актриса личной драмой.

По ее словам, она даже призналась в своих чувствах, на что Добронравов отреагировал своеобразно. "Было дело, призналась ему в своих чувствах… Но он мне сказал: "Ты что? Это просто блажь! Съемки! А у меня семья навсегда!" - рассказывает Кравченко.

"Погоревала я, погоревала, а потом и отпустило меня", - рассказывает она.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Жени в популярном сериале "Сваты" рассказала, общается ли она со своими российскими коллегами по сериалу, которые, к слову, так и не поддержали Украину в безжалостной войне с россией. Как отметила Анна, со своей киносемью после вторжения россии в Украину она не общается.

Федор Добронравов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:54

Гороскоп на июль 2022 для Козерогов: судьбоносная встреча, яркий роман и неожиданный кризис

23:52

На Луганщине россияне сбросили мощную авиабомбу на склады с гумпомощьюВидео

23:37

Фреймут показала редкое фото младшей дочери

23:22

Оккупанты перебрасывают под Кривой Рог дополнительные силы - ОВАВидео

23:11

"Погоревала, а потом отпустило": актриса "Сватов" призналась в любви Добронравову

Реклама
23:01

"Чудеса происходят": Арестович рассказал о поразительном изменении в армии РФВидео

22:42

Беременная Регина Тодоренко разгневалась и устроила "скандал" российским СМИВидео

22:37

Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна из Украины - Минобороны Британии

22:24

Лобода переписала российскую недвижимость на охранника - СМИ

21:54

"Ударили битой по пальцам": оккупанты наносят увечья, чтобы остаться в живых в УкраинеВидео

21:54

Появилось жуткое видео ракетного удара по дому в НиколаевеВидео

21:11

Путин намерен захватить большую часть Украины: США видят тяжелый конфликт самым вероятным сценариемВидео

20:58

Россия "анонсировала" удары по больницам: какие города в опасности

20:37

Идеальное заварное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: самый простой и быстрый рецептВидео

20:28

В Беларуси проверяют возможность проведения мобилизации - ГенштабВидео

20:24

Джонсон пояснил, почему не стоит бойкотировать саммит G20 из-за ПутинаВидео

20:21

Курс Украины на НАТО остается на повестке дня, Киев уже соответствует стандартам Альянса – ОПВидео

20:10

Приметы на 1 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:55

Спецназ РФ в украинской форме "что-то учудит": зачем Путин втягивает Лукашенко в войну - ЗолотаревВидео

19:44

Елена Зеленская расплакалась из-за убитых украинских детей: трогательное видео покоряет TikTokВидео

Реклама
19:43

Детонация из-за молнии: под Вышгородом разрушен мост через Ирпень, есть жертва

19:43

Как стирать кроссовки в стиральной машине: 5 золотых правил, которые сохранят вашу обувь

19:39

4 года невероятной удачи и успеха: три знака зодиака в списке любимчиков судьбыВидео

19:37

4 очаровательные стрижки для женщин после 40 лет с невероятным омолаживающим эффектом

19:25

Армия Украины выбьет войска РФ за линию 23 февраля до конца года при двух условиях – ХоджесВидео

19:16

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕвросоюзомВидео

18:56

В Якутии разбился вертолет Ми-8: это уже третий за восемь дней

18:36

Щуцкий: очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины

18:36

"Путин должен позорно проиграть эту войну": у Зеленского дали прогноз касаемо УкраиныВидео

18:18

Как можно бороться с ракетными атакамимнение

18:16

В России разразились угрозой напасть на Литву из-за транзитной блокады КалининградаВидео

17:54

Более полутора десятков ракет: в Черном море РФ увеличила количество кораблей с крылатыми ракетамиВидео

17:49

Украина вернула 95 защитников Азовстали - МинобороныВидео

17:36

Риск травм, повестка или сложности с деньгами: 3 знака зодиака – неудачники июляВидео

17:32

"Мы на машинах туда-сюда ездили": оккупант рассказал, как убивал украинцев в ХерсонеВидео

17:27

В Украине приостанавливают работу крупные ГОКи

17:17

Украина и НАТО, угроза РФ и 300 тысяч войск на востоке Европы: итоги саммита Альянса в Мадриде

17:15

"Война против Украины - проигрышный вариант": Золотарев объяснил, готов ли к этому ЛукашенкоВидео

17:04

Лунный посевной календарь на июль 2022: лучшие дни для огородников и садоводов

17:04

Возможное вторжение войск Лукашенко в Украину: политолог назвал главную задачу УкраиныВидео

Реклама
16:51

Пытались убежать, но не получилось: ВСУ разгромили штаб оккупантов ударами М777Видео

16:19

Гороскоп на июль 2022 для Скорпионов: что принесет экватор лета в любви, на работе и финансахВидео

16:05

Огурцы будут вкусные и хрустящие: 4 правила при выборе огурцов для засолки

16:00

Дожмет ли Путин Лукашенко и ввяжется ли Беларусь в войну с Украиной – интервью с ЗолотаревымВидео

15:57

"Спала, когда прилетела ракета РФ": Осадчая показала погибшую на Николаевщине 6-летнюю девочкуВидео

15:55

Какую профессию выбрать: что делать, если не знаешь, куда пойти учиться

15:52

Почему снятся кошмары и как от них избавиться

15:45

Россия может напасть на Польшу, Молдову и страны Балтии: Зеленский предупредил НАТО об ударе МосквыВидео

15:40

Почти 70-летняя Успенская показала свое тело в купальникеВидео

15:23

Украину атакует огромный град и налетит смерч: синоптики назвали дату непогодыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять