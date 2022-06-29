"Погоревала, а потом отпустило": актриса "Сватов" призналась в любви Добронравову

Валюха рассказала о чувствах к Ивану Бутько / 1+1

Российская актриса, уроженка Донбасса Татьяна Кравченко, которая якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину, рассказала о своих чувствах к российскому актеру Федору Добронравову.

Оба актера снимались в украинском сериале "Сваты", но также оба поддержали российское нападение на Украину.

В интервью российскому изданию АиФ, актриса влюбилась, сыгравшая Валюху, влюбилась в своего партнера по съемкам, сыгравшего Ивана Бутько.

Читайте такжеВалюха из "Сватов" отказалась выступать в оккупированном Донецке

"С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него. Нечистый попутал", - рассказывает она.

"А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим? Конечно, по сюжету! И я решила его соблазнить! Худела, в бассейн ходила, маски на лицо накладывала. Красоткой хотела быть. Но он же женат! И безумно любит свою семью", - поделилась актриса личной драмой.

По ее словам, она даже призналась в своих чувствах, на что Добронравов отреагировал своеобразно. "Было дело, призналась ему в своих чувствах… Но он мне сказал: "Ты что? Это просто блажь! Съемки! А у меня семья навсегда!" - рассказывает Кравченко.

"Погоревала я, погоревала, а потом и отпустило меня", - рассказывает она.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Жени в популярном сериале "Сваты" рассказала, общается ли она со своими российскими коллегами по сериалу, которые, к слову, так и не поддержали Украину в безжалостной войне с россией. Как отметила Анна, со своей киносемью после вторжения россии в Украину она не общается.