Поэт и воин Павел Вышебаба развелся с супругой: "Пополнили статистику разорванных браков"

Эту новость военный скрывал достаточно давно, ведь расстался с женой он еще в прошлом году.

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Павел Вышебаба больше не женат / instagram.com/vyshebaba

Украинский поэт, музыкант и военный Павел Вышебаба пополнил ряды холостяков - его брак с журналисткой Инной Тесленко распался. Об это сообщает сам Павел на своей странице в Instagram.

Причины и подробности расставания он раскрывать не стал, лишь отметил, что это произошло еще в 2022 году. От брака с Тесленко у него осталась дочь, с которой он видится, когда возвращается с передовой.

Павел и Инна поженились в 2015 году в Днепре, и были первой парой в Украине, чей брак был зарегистрирован благодаря онлайн-заявке в ЗАГС. До свадьбы Вышебаба знал супругу 9 лет.

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Военный и прежде был очень сдержанным в рассказах про свою личную жизнь - в социальных сетях он чаще показывал дочь, чем жену. Впрочем, он бы и сейчас не рассказывал даже про развод, но последнее время ему задают вопрос о семейном положении все чаще.

"Я разведен, история нашей семьи закончилась в 2022-м, пополнили статистику разорванных браков во время войны. Воспользуюсь своим правом не посвящать других в детали – это наша частная жизнь. Мы остаемся любящими родителями нашей прекрасной дочери. Это давно позади, жизнь продолжается", - отмечает Павел Вышебаба.

Ранее продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут и рассказал, что теперь живет вместе с бойфрендом.

Также американская певица Бритни Спирс опровергла слухи про свой развод с молодым актером Сэмом Асгари - папарацци напрасно старались "развести" пару, у которой в семейной жизни все в порядке.

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