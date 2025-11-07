Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

В Украине ликвидирован российский актер-оккупант Борис Половинкин.

Актер-оккупант погиб под Курдюмовкой в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: скриншот

Борис Половинкин сыграл главную роль в сериале "Участковый детектив"

Половинкин считался пропавшим без вести с апреля 2025 года

Актер-оккупант погиб под Курдюмовкой в Донецкой области

В Украине ликвидирован российский оккупант Борис Половинкин, бывший актер, который был еще и подполковником милиции в отставке. Половинкин известен по своей роли в сериале "Участковый детектив" на пропагандистском Первом канале. Некролог погибшего обнаружила "Медиазона".

Отмечается, что Половинкин считался пропавшим без вести с апреля 2025 года.

Недавно выяснилось, что он погиб под Курдюмовкой в Донецкой области.

Борис Половинкин сыграл главную роль в сериале "Участковый детектив", благодаря чему стал хорошо известным среди российской аудитории. В фильме он играет частного детектива Андрея Савельева, который расследует преступления.

В реальной жизни Половинкин был оккупантом со стажем. В начале 90-х он стал милиционером и впоследствии пошел воевать в Чечню. За свои "геройства" получил звание подполковника.

Его и еще четырех других захватчиков в апреле 2025 года ликвидировал украинский дрон, когда те вошли в блиндаж. Беспилотник залетел за ними следом и подорвал всех. На момент гибели Половинкину было 60 лет.

Сериал "Участковый детектив", в котором снимался Половинкин, показывали на Первом канале с сентября по декабрь 2011 года. В первом и единственном сезоне было 72 серии. Его рейтинг на "Кинопоиске" - 2,9 из 10 баллов.

