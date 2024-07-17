"Почивай с миром": умер звезда сериалов "Нюхач-2" и "Возвращение Мухтара-4"

Украинский известный актер театра и кино Игорь Щербак, которого многие помнят по роли в популярном сериале "Нюхач-2", умер на 69-м году жизни.
Труппа "Молодого театра" сообщила печальное известие на своей официальной странице в Facebook, но причина смерти звезды пока неизвестна.
Коллеги Щербака написали свои слова соболезнования и вспомнили, каким он был хорошим человеком.
"Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера. Мы будем помнить Игоря хорошим другом и талантливым артистом, который всегда умел создать вокруг себя легкую атмосферу творчества. Почивай с миром, друг! Вечная память!", - написали в сообщении.
Кто такой Игорь Щербак?
Игорь Щербак - Заслуженный артист Украины, работал в Киевском театре оперетты, а с 1981 года - в Киевском Молодом театре. Украинские зрители знают его по ролям в проектах "Нюхач-2", "Письмо надежды", "Центральная больница", "Скорая помощь" и "Возвращение Мухтара-4".
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