"Почивай с миром": умер звезда сериалов "Нюхач-2" и "Возвращение Мухтара-4"

Артист скончался по неизвестной причине в возрасте 69 лет.

https://stars.glavred.info/pochivay-s-mirom-umer-zvezda-serialov-nyuhach-2-i-vozvrashchenie-muhtara-4-10581509.html Ссылка скопирована

Игорь Щербак умер / коллаж: Главред, фото: facebook.com/molodyytheatre, pixabay.com/

Украинский известный актер театра и кино Игорь Щербак, которого многие помнят по роли в популярном сериале "Нюхач-2", умер на 69-м году жизни.

Труппа "Молодого театра" сообщила печальное известие на своей официальной странице в Facebook, но причина смерти звезды пока неизвестна.

видео дня

Коллеги Щербака написали свои слова соболезнования и вспомнили, каким он был хорошим человеком.

"Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера. Мы будем помнить Игоря хорошим другом и талантливым артистом, который всегда умел создать вокруг себя легкую атмосферу творчества. Почивай с миром, друг! Вечная память!", - написали в сообщении.

Кто такой Игорь Щербак? Игорь Щербак - Заслуженный артист Украины, работал в Киевском театре оперетты, а с 1981 года - в Киевском Молодом театре. Украинские зрители знают его по ролям в проектах "Нюхач-2", "Письмо надежды", "Центральная больница", "Скорая помощь" и "Возвращение Мухтара-4".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости по теме

Ранее украинский комик и воин ВСУ Виктор Розовый впервые показал последствия тяжелого осколочного ранения в голову на фронте. Сейчас он на реабилитации.

Также стало известно, что Алексей Позитив Завгородний женился на Юлии Сахневич. Пара показала нетривиальные романтические снимки с обручальными кольцами.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред