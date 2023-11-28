Почему София Ротару стала затворницей и перестала появляться на публике - СМИ

О том, что сейчас происходит в жизни певицы, можно понять лишь по редким постам в ее социальных сетях.

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Где сейчас София Ротару - почему певица не появляется на публике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару, которая поддерживает родную страну в войне против страны-оккупанта, остается, вопреки сплетням пропагандистов, в Украине. Певица живет в своем загородном доме под Киевом.

Впрочем, на публике София Михайловна не появляется, и интервью после 24 февраля не дает. Инсайдер из близкого окружения семьи Ротару рассказал Oboz.ua, в чем причина такого ее затворничества.

В конце января 2022 года артистка сообщила в своем блоге в Instagram, что переболела "Омикроном" - разновидностью COVID-19. Болезнь она переносила тяжело и с осложнениями.

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Сейчас София Ротару ни с кем не общается и не выходит в свет из страха заразиться повторно. По этой причине контакты и живое общение она сводит к минимуму.

Известно, что внуки артистки живут за границей - София давно обосновалась в Нью-Йорке, а Анатолий, не без помощи денег и влияния бабушки, сбежал в Европу уже во время полномасштабной войны. При первой попытке покинуть Украину он был задержан вместе с единственным сыном Ротару - Русланом. Где именно сейчас находится он, неизвестно.

Ранее путинистка Эвелина Бледанс, которая чуть не стала невесткой Софии Михайловны, раскритиковала Ротару за поддержку Украины и поглумилась над возрастом артистки.

Также София Ротару поделилась трогательным воспоминанием о покойном муже - певица показала редкое свадебное фото с Анатолием Евдокимовым.

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