Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Поцелуи и свадебные намеки: украинская певица устроила жару с известным артистом

Анна Подгорная
12 декабря 2024, 16:57
104
Чувственная Swoiia оказалась в объятиях, которых так желала.
Swoiia, Melovin
Swoiia и Melovin страстно целовались в клипе певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/swoiia, скриншот YouTube

Кратко:

  • После многочисленных намеков на роман, Swoiia позвала Melovin стать ее лирическим героем
  • Все закончилось поцелуями между артистами и намеком на брак

Украинская певица Swoiia (Екатерина Тараненко, в девичестве - Гуменюк) в начале ноября сообщила, что размелась с мужем после 5 лет брака. Тогда в прессе стали появляться первые слухи о том, что у нее роман с певцом Melovin (Константин Бочаров).

Артисты вместе выпустили романтический трек, после чего поклонники решили, что между ними пиар-роман. Однако между Константином и Екатериной, похоже, стали проклевываться настоящие чувства - публичные поцелуи, знакомство с родителями и провокационные признания о "больше, чем рабочих отношениях".

Новым штрихом в вероятном романе Swoiia и Меловина стал выход у певицы песни и клипа "Так кльово". В нем лирическая героиня сообщает, что готова преодолеть все, лишь бы оставаться со своим возлюбленным. В клипе его играет Меловин.

Сперва в кадре появляется лишь его силуэт, однако затем между артистами происходит очень страстный и чувственный поцелуй. Заканчивается клип намеком на брак между лирическими героями: пока Swoiia и Melovin с влюбленными глазами уходят, зрителю показывают пожилую версию пары - на их безымянных пальцах красуются обручальные кольца.

Смотрите клип SWOIIA - Так кльово:

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Кристина Христонько выходит замуж. Она похвасталась обручальным кольцом и раскрыла детали помолвки.

Также Григорий Решетник раскрыл свой секрет крепких отношений. Ведущий "Холостяка" уже почти 15 лет в браке, про который время от времени делает сенсационные заявления.

Читайте также:

Кто такая Swoiia?

Swoiia (Екатерина Тараненко, в девичестве - Гуменюк) - украинская певица. Начала карьеру в раннем детстве под псевдонимом "Ассоль", но позже отказалась от него в пользу проекта "SWOIIA". На сцене с 4 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Melovin Константин Бочаров новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне ушли в "загул" в Сирии: в ГУР рассказали о мародерстве и пьянстве

Россияне ушли в "загул" в Сирии: в ГУР рассказали о мародерстве и пьянстве

17:45Мир
График отключения света на 13 декабря: ограничения будут действовать весь день

График отключения света на 13 декабря: ограничения будут действовать весь день

17:38Украина
Без света до 16 часов: озвучен неутешительный прогноз для одного города Украины

Без света до 16 часов: озвучен неутешительный прогноз для одного города Украины

17:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Хочу, чтобы мы снова": предательница Повалий ошарашила новым заявлением

"Хочу, чтобы мы снова": предательница Повалий ошарашила новым заявлением

Гороскоп на завтра 13 декабря: Девам - интересный день, Козерогам - бешеная удача

Гороскоп на завтра 13 декабря: Девам - интересный день, Козерогам - бешеная удача

Водителям на заметку: сколько можно проехать на авто с горящей лампочкой топлива

Водителям на заметку: сколько можно проехать на авто с горящей лампочкой топлива

В жизнь ворвутся неудачи и нищета: что нельзя делать 12 декабря - приметы

В жизнь ворвутся неудачи и нищета: что нельзя делать 12 декабря - приметы

Известная певица рассказала, чего Потап лишил Настю Каменских

Известная певица рассказала, чего Потап лишил Настю Каменских

Последние новости

18:13

Имеет полезную функцию: водителям рассказали о "секретной" кнопке на зеркале

18:07

"Я уже": Алина Гросу намекнула на беременность

17:45

Россияне ушли в "загул" в Сирии: в ГУР рассказали о мародерстве и пьянстве

17:38

График отключения света на 13 декабря: ограничения будут действовать весь день

17:37

Цены стремительно "летят" вверх: в Украине дорожают популярные продукты

Украина и РФ готовы лишь к прекращению огня, после ухода Трампа война вспыхнет снова – ХараУкраина и РФ готовы лишь к прекращению огня, после ухода Трампа война вспыхнет снова – Хара
17:36

ВАКС деградирует из-за выполнения задач НАБУ-САП до уровня "советского районного суда", – эксперт

17:34

Обострение в Запорожской области: объявлена принудительная эвакуация

17:22

Без света до 16 часов: озвучен неутешительный прогноз для одного города Украины

17:07

Зеленский прибыл на передовую в Запорожье: что известноФото

Реклама
16:57

Поцелуи и свадебные намеки: украинская певица устроила жару с известным артистомВидео

16:51

"Есть три главных принципа": Си Цзиньпин сделал новое заявление по войне в Украине

16:40

Не останется даже следа: 2 лучших способа, как удалить ржавчину подручными средствамиВидео

16:33

Нужно готовиться: оккупанты могут выйти на границы Днепропетровщины - полковник

16:30

Коалиция из 5-8 стран может отправить войска в Украину: в ЕС появилась идея - Reuters

16:09

"Осторожно относимся": Гетманцев сказал, когда в Украине легализуют криптовалюту

16:08

Почему не включается газовая колонка: ловкий и простой фокус решит проблему

15:47

Трамп впервые рассказал, как собирается закончить войну в Украине: что предполагается

15:37

Весь год будет удачным: что нужно дать другому человеку 13 декабря - приметы

15:35

Стоит закупить заранее: в Украине "резко" выросла цена на популярный продукт

15:28

Звезда "Памфира" Яцентюк в "Аргументе кино" рассказал, как снимали одну из самых тяжелых сцен в фильме - эротическую

Реклама
15:14

Туск высказался об отправке войск союзников в Украину: что известно

14:49

Приближаются ключевые бои: россияне солгали о захвате Курахово - Сазонов

14:41

Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный

14:31

В чем ошибка на картинке: только "настоящий детектив" даст ответ за 7 секунд

14:21

Готова ли Украина принять иностранные войска: Стефанишина дала однозначный ответ

13:52

Лимиты на переводы "с карты на карту": в НБУ сказали, кому "светят" ограничения

13:50

"У Буданова длинные руки": ГУР под Москвой ликвидировало разработчика ракет X-69

13:49

Оккупантов заметили в окрестностях Покровска - военные

13:43

Все ради любви: популярный ведущий признался, что делает "уколы красоты"

13:20

В "Укрэнерго" сообщили об изменениях в графиках отключений по всей Украине

13:19

"Сказал слово на три буквы": Алексей Суханов рассорился с близким другом

12:50

Прогноз на 2025 год: в Украине закончится "большая" война, режим Путина ждет начало конца

12:49

Компанию-залогодателя Коболева налоговая обвиняет в неуплате более 18 млн грн налогов

12:47

Ударит сильное похолодание: когда в Украине усилятся морозы

12:45

Как посадить косточку авокадо: простая инструкция в домашних условиях

12:42

"Будет давление": Хара рассказал, как Трамп заставит Зеленского пойти на переговоры с РФ

12:02

Пятница 13-е: что можно и нельзя делать в этот день

11:53

Лидер популярной рок-группы нецензурно послал Тину Кароль

11:51

"Сейчас Украина не готова к переговорам с РФ": в ОП сделали серьезное заявление

11:48

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - перемены, Лошадям - разочарование

Реклама
11:45

Прекращение огня в Украине возможно в быстрой перспективе: в Польше сделали заявление

11:37

Удар по Таганрогу был результативным: ранено более 40 оккупантов

11:19

Зачем Шольц собрался еще раз позвонить Путину: все подробности

11:15

Идеальная пара: 4 знака зодиака, которые чаще всего привлекают Близнецов

10:58

Отключение света отменили в нескольких областях Украины: где весь день будет электроэнергия

10:55

"Запорожье готовится к обороне": как изменилась ситуация на Юге - Братчук

10:51

Молчунья Стоцкая воссоединилась с путинистом Киркоровым - детали

10:51

Новые переговоры с Путиным: Шольц сделал заявление

10:48

Карта Deep State онлайн за 12 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

10:18

"Шансы есть": политолог описал реалистичный сценарий завершения войны и судьбы Украины

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять