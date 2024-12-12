Поцелуи и свадебные намеки: украинская певица устроила жару с известным артистом

Чувственная Swoiia оказалась в объятиях, которых так желала.

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Swoiia и Melovin страстно целовались в клипе певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/swoiia, скриншот YouTube

Кратко:

После многочисленных намеков на роман, Swoiia позвала Melovin стать ее лирическим героем

Все закончилось поцелуями между артистами и намеком на брак

Украинская певица Swoiia (Екатерина Тараненко, в девичестве - Гуменюк) в начале ноября сообщила, что размелась с мужем после 5 лет брака. Тогда в прессе стали появляться первые слухи о том, что у нее роман с певцом Melovin (Константин Бочаров).

Артисты вместе выпустили романтический трек, после чего поклонники решили, что между ними пиар-роман. Однако между Константином и Екатериной, похоже, стали проклевываться настоящие чувства - публичные поцелуи, знакомство с родителями и провокационные признания о "больше, чем рабочих отношениях".

Новым штрихом в вероятном романе Swoiia и Меловина стал выход у певицы песни и клипа "Так кльово". В нем лирическая героиня сообщает, что готова преодолеть все, лишь бы оставаться со своим возлюбленным. В клипе его играет Меловин.

Сперва в кадре появляется лишь его силуэт, однако затем между артистами происходит очень страстный и чувственный поцелуй. Заканчивается клип намеком на брак между лирическими героями: пока Swoiia и Melovin с влюбленными глазами уходят, зрителю показывают пожилую версию пары - на их безымянных пальцах красуются обручальные кольца.

Смотрите клип SWOIIA - Так кльово:

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Кто такая Swoiia? Swoiia (Екатерина Тараненко, в девичестве - Гуменюк) - украинская певица. Начала карьеру в раннем детстве под псевдонимом "Ассоль", но позже отказалась от него в пользу проекта "SWOIIA". На сцене с 4 лет.

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