Победившая на конкурсе "Мисс Япония-2024" украинка отказалась от титула из-за романа с женатым

26-летняя модель Каролина Шиино, которая должна была представлять Японию на конкурсе Мисс Вселенная, была вынуждена отказаться от своего титула.

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Каролина Шиино отказалась от титула "Мисс Япония-2024" / коллаж Главред, фото Instagram

26-летняя модель Каролина Шиино (уроженка Тернополя и этническая украинка), которая победила на "Мисс Япония-2024" и должна была представлять Страну Восходящего солнца на конкурсе "Мисс Вселенная", отказалась от своего титула. Как пишет Kyodo News, оказывается, она крутила роман с женатым врачом-японцем.

В официальном заявлении организаторы конкурса красоты "Мисс Япони" отметили, что Шиино сама выразила желание отказаться от победы, и они поддержали ее решение. Они подчеркнули, что "серьезно размышляют об ответственности за возникновение возмущения" и принесли "глубокие извинения" заинтересованным сторонам, включая спонсоров и судей.

"Мне искренне жаль за те огромные проблемы, которые я причинила, и за предательство тех, кто меня поддерживал", — написала сама Шиино.

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К слову, Каролина родилась в Украине в Тернополе и переехала в Японию в возрасте пяти лет, когда ее мама вышла замуж за японца.

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