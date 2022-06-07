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Победительница "Холостяка" стала мамой

7 июня 2022, 15:52

Участница поделилась радостной новостью в соцсетях.

Победительница первой части шоу стала мамой. Фото Instagram

Победительница первого сезона реалити шоу "Холостяк" (главным героем был Макс Чмерковский) - Александра Шульгина - впервые стала мамой. У нее родилась дочь.

Радостной новостью девушка поделилась с фолловерами на своей страинице в Instagram. Александра опубликовала видео из роддома, на котором она держит малышей на руках и светится от счастья.

"Я многое сделала за 34 года. Но это мой самый масштабный "проект"!!!!! С огромной любовью и счастьем делюсь, что звездочка пришла к нам 3 июня. 41 неделя. 4 кг и 55 см. Спасибо заранее всем за поддержку и теплые слова. Мы уже дома, знакомимся. На часах 2:46. Кормлю грудью и пишу этот пост. Счастье есть. Будьте счастливы!" – написала Шульгина.

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Роды прошли в Лос-Анджелесе. Родителем малыша является иностранец.

Напомним, ранее участник 10 сезона романтического реалити Холостяк и пилот Макс Михайлюк принимает участие в войне против рашистов в составе Десантно-штурмовых войск Украины.

Ранее Михайлюк публиковал патриотичные посты об Украине, появлялись и фотографии с оружием, что свидетельствовало о том, что "холостяк" не сидит на месте, а прикладывает усилия для приближения победы Украины.

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