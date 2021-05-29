УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Победительница Х-Фактора разделась на романтическом фото со своим мужчиной

29 мая 2021, 01:08

Звезда юбилейного сезона шоу Х-Фактор Элина Иващенко похвасталась фигурой.

Элина Иващенко
Элина Иващенко / instagram.com/elina.ivashchenko_official/

Украинская певица Элина Иващенко, которая недавно отправилась в отпуск, уже побаловала поклонников горячими фото в купальнике на пляже.

19-летняя певица получила значительную популяроность после победы на вокальном шоу, и записала ряд песен, а также провела концерты.

Одним из интригующих вопросов от ее поклонников был о ее личной жизни. Девушка предпочтитала не афишировать, с кем строит отношения.

На теперь на отдыхке в соблазнительном закрытом купальнике она снялась с возлюбленным, засветив на нежном фото стройную фигуру и ножки.

"Без лишних слов", - написала она и оставила эмоджи сердечка.

Элина Иващенко
Элина Иващенко / instagram.com/elina.ivashchenko_official/

"Очень красиво", "Шикарно", "Прекрасные. Щастья вам", "Пара", "Очень красивая пара", - пишут в комментариях.

Напомним, что на шоу Голос країни Олег Винник презентовал новую песню и клип с Элиной Иващенко.

Элина Иващенко стала победительницей юбилейного Х сезона Х-Фактора на СТБ в 2019 году

Х-Фактор новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Победительница Х-Фактора разделась на романтическом фото со своим мужчиной». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи назвали серьезную опасность сирениВрачи назвали серьезную опасность сирени Первые признаки беременности – на что обращать вниманиеПервые признаки беременности – на что обращать внимание Сгнили 60% легких: в Житомире медики отказались госпитализировать молодого мужчинуСгнили 60% легких: в Житомире медики отказались госпитализировать молодого мужчину Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозятОчень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят После Миссис Украина 2021: Катя Осадчая заинтриговала нежным образом в Світському життіПосле Миссис Украина 2021: Катя Осадчая заинтриговала нежным образом в Світському житті

Последние новости

01:08
Победительница Х-Фактора разделась на романтическом фото со своим мужчиной
00:55
Лунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижки Видео
00:02
Гороскоп на сегодня 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Видео
28 мая, пятница
23:56
Украина не получит ядерного статуса, а "элита обострется" - Юрий Романенко Видео
23:43
Стало известно, Михаил Заливако и Анна Богдан вместе после Холостяка, или нет
Реклама
23:28
Пассажир рейса Ryanair ошарашил информацией о бомбе на борту Видео
23:04
США "одобрили" Северный поток-2: эксперт раскрыл сценарий для Украины Видео
22:54
В МИД Украины поведали подробности трагической гибели экс-главы СВР
22:31
Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят
22:20
В Киеве раскрыли главное требование Путина к Лукашенко по Украине Видео
22:13
Организаторы Евровидения приняли скандальное решение в отношении Беларуси Видео
21:36
Лукашенко объявил об угрозе революции в Беларуси и пожаловался Путину на Евросоюз Видео
21:31
Одиозная Поклонская покинула партию Путина и "наденет китель"
21:01
Презентация Far Cry 6 – геймплей, дата выхода и много подробностей Видео
20:59
Украина объявила о переговорах Зеленского и Байдена Видео
20:43
В Беларуси озвучили условия отмены "торговой войны" против Украины Видео
20:05
Эксперт признался, "светят" ли Украине досрочные выборы Видео
20:04
Украинские игры-легенды S.T.A.L.K.E.R. и Metro получили большие скидки в Steam
20:02
В МИД раскрыли детали подготовки санкций против режима Лукашенко Видео
19:54
У Зеленского оценили шансы на блокаду встречи с Путиным из-за дела Медведчука Видео
Реклама
19:36
Сексуальный скандал с Меладзе и Лорак набирает обороты: звезды высказались о проблеме
19:30
Выяснилось, когда Зеленский объявит фамилию своего нового пресс-секретаря Видео
19:20
Зачем Порошенко с клубникой сбежал на Донбасс мнение
19:15
Свежее обновление Microsoft Edge сделало браузер ещё быстрее и навороченнее
19:10
В НАТО сделали заявление о поддержке Украины и оправдались из-за саммита Видео
18:55
"Людоедское государство": у Зеленского накинулись на Лукашенко с обвинениями Видео
18:29
Немецкое оружие для Украины: в Берлине назвали слабые места ВСУ Видео
18:18
В РФ оценили роль Москвы в ситуации с бортом Ryanair и разразились упреком в адрес Запада Видео
18:09
Авторы Dying Light 2 объявили дату выхода игры и открыли предзаказы Видео
18:02
Скрипка попал в скандал: не считает русскоговорящих музыкантов украинцами
17:48
"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Видео
17:34
Авторы хитового киберпанк-боевика Ghostrunner рассказали о грядущих обновлениях Фото
17:14
Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021 Видео
17:05
Брошенная Холостяком Юля Зайка стала звездой сериала Крепостная
17:03
Погиб бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь – СМИ
16:53
Санкции против Беларуси: у Зеленского объяснили, к чему готовиться Видео
16:45
В Steam бесплатно раздают скандальную игру о Второй мировой войне Видео
16:10
Сексуальные домогательства и "спарринг": "шишка" из полиции угодил в скандал Видео
16:05
"Все включено" в Турции: названо изменение для туристов Видео
16:00
Уже слыхали про Poparazzi? Новая соцсеть, которая привлекла всеобщее внимание
Реклама
15:59
Успех в любви и могущественный соперник: гороскоп для Рака на июнь 2021
15:58
Бензиновый удар Минска: в Киеве объяснили ограничение импорта белорусского топлива Видео
15:33
Александра Кучеренко откровенно рассказала об отдыхе на "украинских Мальдивах" с Димой Комаровым
15:24
Минные поля не помешали: из "ДНР" сбежала девочка-подросток
15:19
У лидера Maneskin девушка страдает от редкого заболевания половых органов
15:18
"Угон" самолета в Минске: в Ryanair выдвинули резкое обвинение Беларуси
15:17
Разбитые окна, дымовухи и газ: в Киеве сорвали показ ЛГБТ-фильма Видео
15:06
Украина и Лукашенко: чем Путин расплатится за благосклонность Байдена Видео
15:00
Пополнит ряды неудачников месяца: гороскоп для Девы на июнь 2021
14:46
Во Львове мужчина на переходе сбил детей и наотрез отказался от одной проверки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять