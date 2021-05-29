Победительница Х-Фактора разделась на романтическом фото со своим мужчиной

Элина Иващенко / instagram.com/elina.ivashchenko_official/

Украинская певица Элина Иващенко, которая недавно отправилась в отпуск, уже побаловала поклонников горячими фото в купальнике на пляже.

19-летняя певица получила значительную популяроность после победы на вокальном шоу, и записала ряд песен, а также провела концерты.

Одним из интригующих вопросов от ее поклонников был о ее личной жизни. Девушка предпочтитала не афишировать, с кем строит отношения.

На теперь на отдыхке в соблазнительном закрытом купальнике она снялась с возлюбленным, засветив на нежном фото стройную фигуру и ножки.

"Без лишних слов", - написала она и оставила эмоджи сердечка.

Элина Иващенко / instagram.com/elina.ivashchenko_official/

"Очень красиво", "Шикарно", "Прекрасные. Щастья вам", "Пара", "Очень красивая пара", - пишут в комментариях.

Напомним, что на шоу Голос країни Олег Винник презентовал новую песню и клип с Элиной Иващенко.

Элина Иващенко стала победительницей юбилейного Х сезона Х-Фактора на СТБ в 2019 году