Победительница Х-Фактора разделась на романтическом фото со своим мужчиной

Звезда юбилейного сезона шоу Х-Фактор Элина Иващенко похвасталась фигурой.
Украинская певица Элина Иващенко, которая недавно отправилась в отпуск, уже побаловала поклонников горячими фото в купальнике на пляже.
19-летняя певица получила значительную популяроность после победы на вокальном шоу, и записала ряд песен, а также провела концерты.
Одним из интригующих вопросов от ее поклонников был о ее личной жизни. Девушка предпочтитала не афишировать, с кем строит отношения.
На теперь на отдыхке в соблазнительном закрытом купальнике она снялась с возлюбленным, засветив на нежном фото стройную фигуру и ножки.
"Без лишних слов", - написала она и оставила эмоджи сердечка.
"Очень красиво", "Шикарно", "Прекрасные. Щастья вам", "Пара", "Очень красивая пара", - пишут в комментариях.
Напомним, что на шоу Голос країни Олег Винник презентовал новую песню и клип с Элиной Иващенко.
Элина Иващенко стала победительницей юбилейного Х сезона Х-Фактора на СТБ в 2019 году