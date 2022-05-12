"Плевок в сторону России": Соседов назвал поступок Киркорова "аморальным"

Соседов активно поддерживает путина/ stories-of-success

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который долгое время "пасся" на украинском телевидении, а потом выступил в поддержку российского военного вторжения в Украину, неожиданно раскритиковал путиниста Киркорова.

Певец столкнулся с хейтом и критикой после того, как появился на "Евровидении" в Турине. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал решение Филиппа Киркорова "аморальным".

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"Это не дальновидный поступок, это его не красит как артиста, как человека. Я считаю, что это плевок в сторону России, которая дала ему успех и популярность, и большие деньги", — заявил Соседов.

Видимо, Соседову "пригорело" от того, что Киркоров, несмотря на запреты, выехал в Европу и попал на песенный конкурс.

Напомним, ранее Сергей Соседов призвал бойкотировать артиста Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову из-за их антивоенной позиции. Экс-судья украинских проектов назвал соотечественников "позорными артистами", поскольку они осудили так называемую "спецоперацию" и эмигрировали из РФ