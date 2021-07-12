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Племянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляже

12 июля 2021, 18:14

Украинская певица Sonya Kay побаловала поклонников аппетитными кадрами из солнечного отпуска.

Sonya Kay
Sonya Kay / Instagram

30-летняя певица Sonya Kay, которая недавно удивляла спортивными фото из зала, отправилась в отпуск в Болгарию, и похвасталась невероятно шикарными кадрами из территории гостинницы.

Sonya Kay в пальмах и на безлюдной части территории гостиницы показала сексуальные ножки, накачанный живот и спортивную фигуру в крошечном красном бикини, какое, как и маленькое красное платье должно быть в гардеробе у каждой девушки.

"Отдыхаю в Болгарии не первый раз и с каждым разом мне нравится все больше! Замечательный отель, хорошая территория, море чистое и классно, что можно зайти в море на 30 метров и вода будет чуть выше пояса, для детей - это просто сказка!", - призналась она в подписи в Instagram.

Sonya Kay
Sonya Kay / Instagram

"Соня вы красоточка", "Красуня наша. Гарного вам відпочинку", "Прекрасная леди", - пишут в комментариях.

Кроме того, в сториз она показала, что муж запечатлел ее во время отдыха в шезлонгах у бассейна - в профиль. Мужчина добавил эмоджи сердечка на этот кадр.

Напомним, что Sonya Kay в мае и июне устроила с мужем "медовый месяц", во время которого просто завалила поклонников милыми и обольстительными фото.

Sonya Kay новости шоу бизнеса
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