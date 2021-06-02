Племянница Ротару обольстительно засветила фигуру во время купания

Sonya Kay / instagram.com/sonyakayofficial/

Украинская певица Sonya Kay поделилась с поклонниками, каким бывает медовый месяц на Мальдивах со своим мужем-спортсменом Олегом Петровым.

Девушка демонстрирует яркие фото с песочком, небом и океаном, и светит соблазнительные формы в крошечном красном бикини.

В своем Instagram певица похвасталась идеальным загаром, стройногий фигурой и сексуальными формами, которые не скрывает мини-наряд.

Соня не стала подписывать фото, но оставила десяток тегов, которые подсказывают, что это она на Мальдивах, и прекрасно проводит время с возлюбленным.

Поклонники, порадовались за нее, и оставили комплименты и пожелание девушке.

Sonya Kay / instagram.com/sonyakayofficial/

Sonya Kay / instagram.com/sonyakayofficial/

Sonya Kay с мужем / instagram.com/sonyakayofficial/

"Щастя тим і незвично,що виглядає зовсім звичайно", "Фото огонь, чувствуется, что фотограф сделал это с любовью)", "Спортивная и подтянутая", "Красотка", "Прекрасное фото, дорогая", - пишут ей поклонники в ответ на новые публикации с Мальдивов.

Напомним, Соня кай вышла замуж в июне 2020 года. Но неясно, ездили они тогда на Мальдивы в медовый месяц, или нет.

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