Марина Боржемская призналась, где с ней можно познакомиться и о каком мужчине мечтает

Марина Боржемская / instagram.com/uzelkova.marina/

Спортсменка, фитнес тренер, телеведущая и блогер Марина Боржемская объяснила, какого мужчину себе выбирает, и что думает о романе бывшего возлюбленного.

На шоу Світське життя Кате Осадчей Марина рассекретила, у каких мужчин есть шанс ее завоевать, и где с ней знакомятся.

"Я не хочу обидеть тех мужчин, с которыми ходила на свидания, но все же для меня очень важен ум и ответственность, а ты сразу замечаешь. Мужчинам сложно скрыть свой характер, а я, уже взрослая женщина, считываю с первой минуты. Где со мной можно познакомиться? В супермаркете, на автомойке", — поделилась Марина.

После скандального развода с боксером и тренером прошло уже два года. Недавно Узелков признался, что у него начались серьезные отношения. Экс-возлюбленная и партнерша по реалити-шоу рассказала, как отреагировала на это сообщение и новые отношения бывшего.

"Я очень счастлива за него, правда. Мне хочется, чтобы он счастлив, чтобы его любили, мне очень хочется, чтобы он ушел в эти отношения и ему было комфортно", - отметила женщина.

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Напомним, Узелков и Боржемская расстались в 2018 году – после 20 лет брака супруга боксера подала на развод.

У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

В апреле 2020 года Боржемская заявила, что высказывания экс-супруга в ее адрес отдаляют от него их детей. Узелков на своей странице в Instagram, отвечая на комментарии подписчиков, заявил, что экс-жена препятствовала его общению со своей матерью.

Новый выпуск шоу Светская жизнь вышел вечером 29 мая. Смотреть онлайн новый выпуск, и все предыдущие можно на сайте 1plus1video.