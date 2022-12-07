"Пластических операций больше, чем лет": Песков с дочерью внезапно появились на людях

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вышел в свет вместе с дочерью впервые за длительное время.
В Сети появилось фото, на котором Елизавета Пескова вместе с отцом посетили мероприятие.
Пользователи сети подняли на смех дочь спикера Путина, отметив ее не натуральный вид. Некоторые также отметили, что ранее Елизавета выступала против войны, а теперь судя по всему, изменила свое мнение.
"Это точно не любовница?", "Лиза-шнобель", "Ну Лиза, так скажем, очень на любителя" Ещё весной, она с плакатами ходила - нет войне... Вразумил папаня?!", "Она больше не стыдится своего отца? Когда зарплата исчисляется в миллионах забываешь про стыд", "Пластических операций больше чем лет", - писали в комментариях под снимком.
Напомним, ранее дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова - Елизавета назвала санкции, введенные против нее, "необоснованными и несправедливыми". Она заявила, что "не из простой семьи", но при этом "сделала себя сама".
Также мы писали, что сыну пресс-секретаря Владимира Путина Николая Пескова в прямом эфире позвонили и предложили явиться в военкомат в связи с мобилизацией. Пранк организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального.
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