Питт отпраздновал победу над Джоли в суде: СМИ рассказали, в чем суть

Звездная пара начала бракоразводный процесс еще в 2016 году. Впрочем, до сих пор не может урегулировать вопрос права владения совместными бизнесами.

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Питт и Джоли продолжают судиться из-за французских виноградников / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер/продюсер Брэд Питт одержал промежуточную победу в суде во время длительной тяжбы против бывшей жены Анджелиной Джоли ‒ после того, как судья сказал, что удовлетворит просьбу Питта заставить артистку передать соглашения о неразглашении, которые она заключила, в частности, подписанные ее сотрудниками. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Бывшие супруги продолжают судиться из-за решенияДжоли продать свою долю в бизнесе стоимостью 500 миллионов долларов российскому олигарху Юрию Шефлеру.

Питт утверждает, что во время развода он с Анджелиной договорился не продавать акции компании без согласия другого. Накануне адвокаты звездного артиста утверждали, что соглашение о нераспространении является "очень доказательным".

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Судья Лия Мартин сказала, что готова удовлетворить ходатайство Брэда ‒ и это означало бы, что его бывшая супруга должна вернуть все соглашения о неразглашении, которые она заключила с различными третьими сторонами с 2014 года.

Судья также отметила, что соглашения о неразглашении могут помочь ей определить, что является обоснованным запросом на неразглашение, а что нет. Впрочем, пока окончательное решение пока не вынесено. Тем временем адвокаты Анджелины Джоли не согласились с предыдущим решением судьи ‒ и сказали, что будут обжаловать его.

Кто такое Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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