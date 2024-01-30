Совсем не Бенджамин Баттон: 60-летний Брэд Питт сделал пластическую операцию

Эксперт утверждает, что в таком возрасте физически не возможно выглядеть так же роскошно, как Питт, без хирургического вмешательства.

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Брэда Питта заподозрили в пластике / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Один из главных красавчиков Голливуда, американский актер Брэд Питт в декабре 2023 года отпраздновал свое 60-летие. К юбилею артист сделал себе подарок в стиле семейства Кардашьян - пластическую операцию. К счастью, что-то кардинально уменьшать или увеличивать Питт не стал.

Актер прибег к круговой подтяжке лица. По крайней мере так утверждает британский эксперт по эстетической медицине Джонни Беттеридж в интервью для TheSun. Он сравнил недавние фотографии Брэда с его снимками четырехлетней давности и заметил несколько доказательств того, что звезда, которого многие хвалят за натуральное старение, все же лег под нож хирурга.

"Люди не могут поверить, как хорошо он выглядит в свои 60. Посмотрите на фотографии, которые я разместил. Невозможно добиться такой степени подтяжки лица и контура, особенно в средней и нижней части лица, нехирургическими методами. Кроме того, после подтяжки лица часто остается шрам на мочке уха - умный ход, который позволяет людям хранить в секрете тот факт, что они сделали фейслифтинг", - убежден Беттеридж.

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Кроме того эксперт предположил, в какую сумму Брэду Питту могла обойтись такая аккуратная работа, ведь актеру удалось провести и преданных фанатов, и придирчивых папарацци. Беттеридж считает, что он потратил на пластику не менее ста тысяч долларов.

Представители Брэда Питта и сам актер пока не комментируют новость про подтяжку лица, оставляя поклонникам и экспертам ломать копья в спорах о том, делал ли он пластическую операцию.

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