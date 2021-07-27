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Pink потребовала покарать за сексизм и унижение женщин Европейскую федерацию гандбола

27 июля 2021, 11:54

Певица Pink предложила заплатить штраф вместо гандболисток из Норвегии, которые отказались надевать бикини на чемпионат Европы

Pink
Pink / Getty Images

Гандболистки из Норвегии вышли на матч чемпионата Европы в шортах, а не в бикини, и за это команду оштрафовали. Они же объявили, что таким образом отстаивают свои права женщин.

Американская певица Pink предложила заплатить штраф вместо спортсменок в поддержку феминизма. Об этом она заявила в своем твиттере.

Проблема формы обсуждается в кругах пляжного спорта в течение нескольких лет, так как часть девушек считают бикини унизительными и непрактичными. Европейская федерация гандбола заявила, что шорты не соответствуют единым правилам для спортсменов.

Pink заявила, что правила - сексистские, и девушки из Норвегии - молодцы, что борются с этим.

Команда гандболисток из Норвегии
Команда гандболисток из Норвегии / Norway Beach Handball Women via Instagram

"Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, за протест очень сексистским правилам относительно их "униформы". Европейская федерация гандбола должна быть покарана за сексизм. Молодцы, дамы. Я с радостью заплачу за вас штраф. Так держать", - написала она.

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Федерация гандбола Норвегии (NHF) согласилась заплатить штраф в размере €1500 по €150 на игрока сборной. Глава норвежской федерации Кари Гейр Лио отметил, что выбор одежды спортсменок должен быть свободным - главное, чтобы она была удобной.

Согласно правилам Международной федерации гандбола, мужчины должны играть в майках и шортах, которые лишь немного выше колена, а женщины - носить спортивный топ с глубоким вырезом и бикини, которое плотно прилегает и имеет ширину боковой части не более 10 сантиметров.

После скандала в Европейской федерации гандбола неожиданно пошли на попятный, и сообщили, что передали 1500 евро штрафа благотворительной организации, которая борется за равенство прав женщин в спорте. В федерации провозгласили, что начали консультации с Международной федерацией гандбола по поводу изменения формы для женщин.

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