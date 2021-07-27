Pink потребовала покарать за сексизм и унижение женщин Европейскую федерацию гандбола

Певица Pink предложила заплатить штраф вместо гандболисток из Норвегии, которые отказались надевать бикини на чемпионат Европы
Гандболистки из Норвегии вышли на матч чемпионата Европы в шортах, а не в бикини, и за это команду оштрафовали. Они же объявили, что таким образом отстаивают свои права женщин.
Американская певица Pink предложила заплатить штраф вместо спортсменок в поддержку феминизма. Об этом она заявила в своем твиттере.
Проблема формы обсуждается в кругах пляжного спорта в течение нескольких лет, так как часть девушек считают бикини унизительными и непрактичными. Европейская федерация гандбола заявила, что шорты не соответствуют единым правилам для спортсменов.
Pink заявила, что правила - сексистские, и девушки из Норвегии - молодцы, что борются с этим.
"Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, за протест очень сексистским правилам относительно их "униформы". Европейская федерация гандбола должна быть покарана за сексизм. Молодцы, дамы. Я с радостью заплачу за вас штраф. Так держать", - написала она.
Федерация гандбола Норвегии (NHF) согласилась заплатить штраф в размере €1500 по €150 на игрока сборной. Глава норвежской федерации Кари Гейр Лио отметил, что выбор одежды спортсменок должен быть свободным - главное, чтобы она была удобной.
Согласно правилам Международной федерации гандбола, мужчины должны играть в майках и шортах, которые лишь немного выше колена, а женщины - носить спортивный топ с глубоким вырезом и бикини, которое плотно прилегает и имеет ширину боковой части не более 10 сантиметров.
После скандала в Европейской федерации гандбола неожиданно пошли на попятный, и сообщили, что передали 1500 евро штрафа благотворительной организации, которая борется за равенство прав женщин в спорте. В федерации провозгласили, что начали консультации с Международной федерацией гандбола по поводу изменения формы для женщин.