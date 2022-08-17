Пилон для ВСУ: украинская актриса станцевала чувственный танец, чтобы поддержать военных

Анна Сагайдачная / Instagram

Украинская актриса и звезда телесериала "Крепостная" Анна Сагайдачная решила необычным способом поддержать украинских защитников. В частности, она станцевала танец на пилоне.

Как написала актриса на своей странице в Instagram, фронт "На каблуках" вчера танцевал для поддержки наших военных.

"Каждая девочка, которая вчера пришла танцевать, внесла денежный вклад для наших ребят. За три благотворительных мастер-класса удалось собрать более 6 тысяч гривен. Спасибо тренерам, которые вчера работали для нас совершенно бесплатно", - рассказала она.

"Любое дело может быть сейчас полезным для нашей неньки", - подытожила она.

Актриса также продемонстрировала своей танец у пилона и новую хореографию.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик в юности занималась художественной гимнастикой. Несмотря на то, что по велению сердца она выбрала театр и телевидение, Ребрик все еще может удивить поклонников необычайной гибкостью.

На своей странице в Instagram она показала, как упражняется с гимнастическим мячом. В зал она пришла с младшей дочерью Полиной, которая мечтает стать гимнасткой.

Кроме того, украинская певица модель и волонтерка Даша Астафьева в сотрудничестве с волонтерским объединением выпустила юмористично-познавательный ролик о крайне важном аспекте жизни каждого взрослого украинца - о любви.

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