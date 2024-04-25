Певица Руслана удивила поклоников фотографией с Джо Байденом

Лыжичко обратилась в президенту США, как к старому другу.

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Руслана Лыжичко фото с Байденом - певица Руслана показала редкое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

24 апреля стало важным днем для Украины - президент США Джо Байден подписал законопроект о крупной финансовой помощи нашей стране и другим партнерам. Вдохновленная щедростью американцев, украинская певица и общественная деятельница Руслана Лыжичко опубликовала пост-благодарность в своем блоге в Instagram.

"Спасибо, мистер президент! В ближайшее время Украина получит долгожданный пакет помощи!" - написала артистка.

Свою признательность она также проиллюстрировала редчайшим фото. На снимке запечатлена сама Лыжичко во время беседы с Джо Байденом.

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Певица не стала уточнять, когда был сделан этот кадр и при каких обстоятельствах ей удалось лично пообщаться с американским гарантом. Комментарии к посту с благодарностью Байдену Руслана Лыжичко закрыла.

Руслана Лыжичко фото с Байденом - певица Руслана показала редкое фото / instagram.com/ruslana.lyzhychko

Кто такая Руслана Лыжичко? Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2024.

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