Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Певица-путинистка назвала российского певца реинкарнацией Есенина - кто он

Виталий Кирсанов
15 января 2026, 16:33
100
Катя Лель предположила, что поп-певец Ваня Дмитриенко может быть реинкарнацией поэта Сергея Есенина.
Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина
Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина / коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Что сказала Катя Лель:

  • Каждая душа проходит через реинкарнацию
  • Певица прожила уже 21 жизнь

Российская певица Катя Лель, поддерживающая диктатора Путина и убийства украинцев, отличилась очередным бредом, заявив о реинкарнации современного российского поп-исполнителя с давно покойным русским поэтом.

В частности, заслуженная артистка России Катя Лель предположила, что поп-певец Ваня Дмитриенко может быть реинкарнацией поэта Сергея Есенина, который умер в 1925 году. Ее слова передают росСМИ.

видео дня

Исполнительница заявила, что каждая душа проходит через реинкарнацию. По словам Лель, сама она прожила уже 21 жизнь, три из которых были космическими, а остальные - земными.

"Где я только ни была и кем я только ни была. Поэтому запросто, все что угодно может быть. Наши души бессмертны", - подытожила певица. Она добавила, что считает Дмитриенко потрясающим парнем и очень талантливым артистом.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее российская певица Катя Лель призналась, что встречалась с инопланетным разумом.

Она возмутилась, что ее никто не воспринимает всерьез. Многие также решили, что ее признание - способ заставить публику говорить о себе.

"Мне было очень обидно. Люди смеялись и не верили в это, называли ненормальной и так далее. Дело не в сумасшедшей. Не это было оскорбительно, а то, что они не понимали - это правда", - заявила певица.

О персоне: Катя Лель

Катя Лель (настоящее имя Екатерина Чупринина) - российская эстрадная певица и автор песен. Родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике, Кабардино-Балкария. Катя Лель получила широкую известность в начале 2000-х благодаря хитам "Мой мармеладный", "Муси-пуси" и "Долетай". Она заслуженная артистка России и народная артистка Чечни и Кабардино-Балкарии, известна своим сотрудничеством с продюсером Максимом Фадеевым, а также своими эзотерическими взглядами и недавним вирусным "возрождением" хита в TikTok.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Катя Лель новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев

Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев

17:59Фронт
РФ разрушила крупный энергообъект: под атакой инфраструктура сразу двух городов

РФ разрушила крупный энергообъект: под атакой инфраструктура сразу двух городов

17:34Украина
Красный Крест опозорился заявлением об ударе по Белгороду: жесткий ответ МИД

Красный Крест опозорился заявлением об ударе по Белгороду: жесткий ответ МИД

17:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:11

Оттепели не наблюдается: какую погоду готовит зима на выходных для Днепра

17:59

Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев

17:41

Вынос мусора вне правил может обернуться штрафом до 1000 евро – подробностиВидео

17:34

РФ разрушила крупный энергообъект: под атакой инфраструктура сразу двух городов

17:21

Красный Крест опозорился заявлением об ударе по Белгороду: жесткий ответ МИД

Курносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонаряхКурносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонарях
17:03

Круче Рафаэлло: рецепт конфет из пяти ингредиентов за 10 минут

16:48

Доллар установил абсолютный рекорд за всю историю: новый курс валют на 16 января

16:43

Горячие бьюти-тренды 2026: три макияжа по мотивам популярных фильмов и сериаловВидео

16:38

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить КремльВидео

Реклама
16:33

Певица-путинистка назвала российского певца реинкарнацией Есенина - кто он

16:30

Серия REDMI Note 15 в Алло: Мощь титана. Надежность, выдерживающая больше, и выгодные предложения на старте продаж новости компании

16:28

В Украине введут новое правописание и национальный шрифт: что изменится

16:19

Цены на АЗС взлетят: украинцам раскрыли сроки и причину подорожания

16:18

Морозы до -18°С надвигаются на Полтаву: когда лютый холод ударит с новой силой

15:59

РФ готовит новую массированную атаку по Украине и удар "Орешником" - что станет целью

15:54

Вышел тизер нового жуткого хоррора от режиссера "Восстания зловещих мертвецов"Видео

15:46

Украинец создал солнечно-бетонную батарею: чем она лучше от обычныхВидео

15:36

Как очистить авто от снега – золотые правила, которые сэкономят деньги и нервыВидео

15:28

"Семейный уют": 47-летняя украинская ведущая показала новорожденного первенца

15:27

РФ готовит мобилизацию на оккупированных территориях Украины - кого призовут первыми

Реклама
15:27

План до 2031 года: разведка раскрыла намерения РФ на оккупированных территориях

15:20

"Худший сценарий": прогноз массового выезда киевлян из города из-за "блэкаута"

15:00

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 годаВидео

14:53

Украинцев предупредили об изменении правил комендантского часа

14:48

"Тарас, долго ждать?": Ирочка раскрыла, как рассталась с Цимбалюком

14:42

Люди, родившиеся в эти месяцы, чаще других вызывают зависть

14:24

Ключевой продукт ударит по бюджету украинцев: что скоро существенно подорожает

14:22

Пластическая операция закончилась трагедией: в Киеве будут судить горе-хирурга

14:09

Гороскоп на завтра 16 января: Львам - испытания, Стрельцам - выгода

13:59

"Пошлю его на...": песни Лолиты включат в школьную программу РФ

13:37

Беременная Гросу бьет тревогу о своем состоянии: "Жесть какая-то происходит"Видео

13:34

Стартовала премьера украинского детективного триллера в стиле true crimeВидео

13:32

До -15 градусов: синоптики предупредили о затяжных морозах на Тернопольщине

13:32

Песок и соль — давно в прошлом: чем на самом деле спасают дороги от гололёдаВидео

13:32

Планы Трампа на Гренландию могут привести к расширению Евросоюза – СМИ

13:29

Осталось закрыть сделку: в США заявили о последнем этапе окончания войны

13:12

Враг установил возле ядерных реакторов ЗАЭС опасную технику: что задумала РФ

12:38

Что означает буква "S" в техпаспорте авто: далеко не все знают ее значениеВидео

12:34

Звезда "Сватов" сбежала из больницы из-за операции — что произошло

12:30

До весны точно не долежит: почему гниет лук и что с этим делатьВидео

Реклама
12:22

В РФ начали открыто угрожать Европе "ядеркой": названо условие применения оружия

12:14

"Графики не действуют": в Украине новые отключения после массированных обстрелов

12:11

"Заставит Путина остановить войну": эксперт сказала, кто может дожать диктатора

11:48

Россияне ищут пути проникновения: военный назвал два города, которые под угрозой

11:28

Вот он секретный рецепт: вкуснейший салат из одного ингредиентаВидео

11:27

Морозы крепчают: какая погода будет сегодня в Харькове

11:19

Как вежливо попросить соседа убрать снег и не поссориться: что советует этикет

11:19

Свел в могилу Билоножко и Гигу: известная певица раскрыла диагноз звезд

10:59

Тариф на электроэнергию с 1 февраля утвержден: изменится ли сумма в платежках

10:46

Дроны на Киев vs распаковка: Каменских удивила своим поступкомФотоВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять