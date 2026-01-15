Певица-путинистка назвала российского певца реинкарнацией Есенина - кто он

Что сказала Катя Лель:
- Каждая душа проходит через реинкарнацию
- Певица прожила уже 21 жизнь
Российская певица Катя Лель, поддерживающая диктатора Путина и убийства украинцев, отличилась очередным бредом, заявив о реинкарнации современного российского поп-исполнителя с давно покойным русским поэтом.
В частности, заслуженная артистка России Катя Лель предположила, что поп-певец Ваня Дмитриенко может быть реинкарнацией поэта Сергея Есенина, который умер в 1925 году. Ее слова передают росСМИ.
Исполнительница заявила, что каждая душа проходит через реинкарнацию. По словам Лель, сама она прожила уже 21 жизнь, три из которых были космическими, а остальные - земными.
"Где я только ни была и кем я только ни была. Поэтому запросто, все что угодно может быть. Наши души бессмертны", - подытожила певица. Она добавила, что считает Дмитриенко потрясающим парнем и очень талантливым артистом.
Напомним, ранее российская певица Катя Лель призналась, что встречалась с инопланетным разумом.
Она возмутилась, что ее никто не воспринимает всерьез. Многие также решили, что ее признание - способ заставить публику говорить о себе.
"Мне было очень обидно. Люди смеялись и не верили в это, называли ненормальной и так далее. Дело не в сумасшедшей. Не это было оскорбительно, а то, что они не понимали - это правда", - заявила певица.
Катя Лель (настоящее имя Екатерина Чупринина) - российская эстрадная певица и автор песен. Родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике, Кабардино-Балкария. Катя Лель получила широкую известность в начале 2000-х благодаря хитам "Мой мармеладный", "Муси-пуси" и "Долетай". Она заслуженная артистка России и народная артистка Чечни и Кабардино-Балкарии, известна своим сотрудничеством с продюсером Максимом Фадеевым, а также своими эзотерическими взглядами и недавним вирусным "возрождением" хита в TikTok.
