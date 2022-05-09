Певица Нюша осваивает новую профессию после побега из России

Судя по всему, артистка не собирается в ближайшее время возвращаться на родину.
Российская певица Нюша последовала примеру своих адекватных российских коллег и сбежала из России сначала в Дубай, а потом в Израиль.
Вместе с мужем и детьми на первое время обосновалась в Дубае, где у них имеется недвижимость, но спустя некоторое время певица неожиданно оказалась в израильском городе Тель-Авив.
Как рассказала Нюша в своем блоге, сейчас ей приходится осваивать новую профессию.
"Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что мы всегда должны учиться. На этот раз я приехала сюда, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству", – сообщила певица.
Читайте такжеАндрей Макаревич рассказал, почему президент-артист лучше президента-кгбшника - вещий анекдотРоссийская певица решила не терять времени зря и стала учиться актерскому мастерству с наставником. В планах у Нюши – карьера актрисы в международных проектах.
Ранее дочь путиниста Владимира Машкова, актриса Мария Машкова рассказала, почему путина и ее отца ждет трибунал в Гааге, и как быстро россияне скатятся в тоталитаризм.
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