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Певица Нюша осваивает новую профессию после побега из России

9 мая 2022, 13:56

Судя по всему, артистка не собирается в ближайшее время возвращаться на родину.

Певица Нюна осваивает новую профессию после побега из России / instagram.com/nyusha_nyusha/

Российская певица Нюша последовала примеру своих адекватных российских коллег и сбежала из России сначала в Дубай, а потом в Израиль.

Вместе с мужем и детьми на первое время обосновалась в Дубае, где у них имеется недвижимость, но спустя некоторое время певица неожиданно оказалась в израильском городе Тель-Авив.

Как рассказала Нюша в своем блоге, сейчас ей приходится осваивать новую профессию.

"Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что мы всегда должны учиться. На этот раз я приехала сюда, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству", – сообщила певица.

Читайте такжеАндрей Макаревич рассказал, почему президент-артист лучше президента-кгбшника - вещий анекдотРоссийская певица решила не терять времени зря и стала учиться актерскому мастерству с наставником. В планах у Нюши – карьера актрисы в международных проектах.

Ранее дочь путиниста Владимира Машкова, актриса Мария Машкова рассказала, почему путина и ее отца ждет трибунал в Гааге, и как быстро россияне скатятся в тоталитаризм.

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