Певица Гайтана призналась, куда исчезла из шоу-бизнеса

Певица Гайтана рассказала, куда пропала из шоу-бизнеса / Instagram

Украинская певица Гайтана давно перестала выступать на сцене, посещать светские тусовки и церемонии награждения. Она уже не хочет собирать стадионы и светиться перед камерами. Певица рассказала, что произошло в ее жизни и что стало причиной затворнической жизни.

Успешная украинская певица в эфире Украина 24 подчеркнула, что в какой-то момент поняла, что самое для нее важное – это семья. Артистка счастлива в браке, а также воспитывает дочь Сапфир-Николь, рожденную в июне 2017 года.

Все свое свободное время Гайтана посвящает родным, игнорируя какие-либо приглашения выступить на шоу.

"Этих шоу очень много... А я просто люблю петь. И призналась себе честно, что не хочу быть известной кое-как. Почти все время я посвящаю семье и чувствую, что моя доченька ничего не теряет - мама всегда рядом. И муж в этом меня тоже поддерживает", — отмечает певица.

Читайте такжеСергей Притула объяснил, вернется ли в шоу бизнес после выборов

Сейчас Гайтана занята домашним хозяйством и своим новым хобби – выращиванием экзотических деревьев, вроде манго и авокадо. Она все еще продолжает заниматься музыкой, но не хочет больших концертов. Ей ближе скромные посиделки в душевном кругу только тех, кому действительно нравится ее творчество.

Для своей дочери Гайтана не хочет карьеры в шоу-бизнесе. Певица отмечает, что было бы неплохо, если бы Сапфир-Николь стала врачом. Особенно это важно в период пандемии, когда каждый специалист на вес золота.

Поклонники звезды были рады узнать, что сейчас артистка занята записью очень личного альбома: про измену и про ревность.