Певица Дуа Липа закрутила новый роман: кто ее избранник, фото

Известная британская певица Дуа Липа закрутила новый роман. Она показала нежности со своим парнем на фото в социальных сетях.

В Instagram артистки появились фотографии, где она с 33-летним британским актером Каллумом Тернером. Фото с музыкального фестиваля, где Дуа Липа выступила хедлайнером.

Влюбленные лежали в траве, мило смотрели друг на друга и наслаждались вкусными освежающими напитками.

Примечательно, что сплетни об отношениях Дуа Липы и Каллума Тернера появились еще в начале года. Их застали в театре в Санта-Монике, там актер играл одну из ролей в спектакле. Певица стала встречаться с актером Тернером через пару месяцев после расставания с французским режиссером Роменом Гаврасом.

Кто такая Дуна Липа

Дуа Липа — британская певица косовского происхождения, автор песен и модель.

По данным Википедии, в 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл. В декабре 2016 года при поддержке журнала The Fader был снят документальный фильм о певице, See in Blue.