Певица Дуа Липа закрутила новый роман: кто ее избранник, фото

Артистка Дуа Липа сообщила, что теперь больше не одинок – в своих социальных сетях певица показала нового избранника, который старше ее на 5 лет.

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У Дуа Липа новый бойфренд / Коллаж: Главред, фото: Instagram Дуа Липа

Известная британская певица Дуа Липа закрутила новый роман. Она показала нежности со своим парнем на фото в социальных сетях.

В Instagram артистки появились фотографии, где она с 33-летним британским актером Каллумом Тернером. Фото с музыкального фестиваля, где Дуа Липа выступила хедлайнером.

Влюбленные лежали в траве, мило смотрели друг на друга и наслаждались вкусными освежающими напитками.

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Дуа Липа и Каллум Тернер / Instagram Дуа Липа

Дуа Липа и Каллум Тернер / Instagram Дуа Липа

Примечательно, что сплетни об отношениях Дуа Липы и Каллума Тернера появились еще в начале года. Их застали в театре в Санта-Монике, там актер играл одну из ролей в спектакле. Певица стала встречаться с актером Тернером через пару месяцев после расставания с французским режиссером Роменом Гаврасом.

Кто такая Дуна Липа Дуа Липа — британская певица косовского происхождения, автор песен и модель. По данным Википедии, в 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл. В декабре 2016 года при поддержке журнала The Fader был снят документальный фильм о певице, See in Blue.

Дуа Липа – самые интересные новости из жизни звезды:

Дуа Липа в прозрачном наряде сверкнула нарядом на модном показе: певица показалась в черном платье и каблуках. Певица похвасталась своей спортивной и подтянутой фигурой.

Дуа Липа на Каннском фестивале показывала фанатам своего взрослого бойфренда. Речь идет о на тот момент ее бойфренде Ромене Гаврасе, который старше певицы на 14 лет. Пара пришла вместе на премьеру фильма Omar la Fraise на Каннском кинофестивале.

Охранник Дуа Липы разбил телефон девушке фанатке на улице, причем момент попал на видео. Это произошло в момент, когда слушательница пыталась сфотографировать певицу с Каллумом Тернером.

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