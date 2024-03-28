Момент попал на видео: охранник Дуа Липы разбил телефон девушке фанатке на улице

Поклонница певицы не ожидала такого от охранника артистки.

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Охранник Дуа Липы оттолкнул поклонницу звезды / Коллаж Главред, фото Pixabay

Популярная певица Дуа Липа и ее парень Каллум Тернер прибыли рука об руку на вокзал Парижа во вторник, готовясь отправиться в Лондон.

28-летняя певица была одета в стильный черный плащ, джинсы и кроссовки.

Дуа, которая встречается с Каллумом с начала января, надела также солнцезащитные очки и черный шарф, пишет The Daily Mail.

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Во время того, как пара шла по вокзалу, их подошла сфотографировать поклонница. Между тем, охранник певицы грубо оттолкнул поклоннику и выбил из ее рук телефон.

Кто такая Дуа Липа Дуа Липа — британская певица косовского происхождения, автор песен и модель. По данным Википедии, в 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл. В декабре 2016 года при поддержке журнала The Fader был снят документальный фильм о певице, See in Blue.

Напомним, ранее популярная певица Дуа Липа сверкала черным бельем в прозрачном кружевном наряде - прямо на показе Недели моды в Милане.

Ранее Дуа Липа впервые вышла в свет с новым бойфрендом – артистка закрутила роман со старшим на 14 лет французским режиссером Роменом Гаврасом.

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