Момент попал на видео: охранник Дуа Липы разбил телефон девушке фанатке на улице

Популярная певица Дуа Липа и ее парень Каллум Тернер прибыли рука об руку на вокзал Парижа во вторник, готовясь отправиться в Лондон.

28-летняя певица была одета в стильный черный плащ, джинсы и кроссовки.

Дуа, которая встречается с Каллумом с начала января, надела также солнцезащитные очки и черный шарф, пишет The Daily Mail.

Во время того, как пара шла по вокзалу, их подошла сфотографировать поклонница. Между тем, охранник певицы грубо оттолкнул поклоннику и выбил из ее рук телефон.

Кто такая Дуа Липа

Дуа Липа — британская певица косовского происхождения, автор песен и модель.

По данным Википедии, в 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл. В декабре 2016 года при поддержке журнала The Fader был снят документальный фильм о певице, See in Blue.