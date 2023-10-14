Исполнительница теперь будет выступать под своим именем и фамилией мужа.

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Певица Alyosha теперь будет петь под именем Олена Тополя/Коллаж Главред, скриншот Instagram/alyoshasinger, slavademinofficial

Украинская певица Alyosha решила сменить свое сценическое имя и взять фамилию мужа - Тараса Тополи.

Теперь она будет Олена Тополя.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил телеведущий Става Демин. Он опубликовал видео, где становится перед певицей на колени. На его лице видна радость и ликование.

видео дня

Сам ведущий подписал свой пост так: "Когда узнал, что певица Alyosha меняет сценическое имя на Олена Тополя".

На видео - Слава Демин и его реакция на новости:

Напомним, ранее Тарас Тополя растрогал фолловеров рисунком, который для него сделали его дети ‒ 9-летний Роман, 6-летний Марк и 2-летняя Мария. Снимок рисунку он выложил на свою страницу в Instagram.

Ранее также в откровенном разговоре Alyosha рассказала, как в юности дважды чуть не стала жертвой насильника. Так певица рассказала холодящую душу историю о том, как она шла в гости к подруге. В подъезде ее поймал молодой человек с обнаженными половыми органами, и стал требовать у 13-летней девочки делать различные вещи.

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