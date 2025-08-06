"Это позор": Элина Свитолина пострадала после проигрыша в турнире

Вы узнаете:
- Элина Свитолина проиграла матч
- Как отреагировали поклонники
Украинская знаменитая теннисистка Элина Свитолина не прошла в полуфинал турнира WTA 1000 в Монреале. В матче за выход в полуфинал первая ракетка Украины уступила японской звезде Наоми Осаке с разгромным счетом – 2:6, 2:6. После этого ее начали оскорблять в соцсетях.
На своей странице в Instagram показала, что начали писать не только о ней, но и о ее близких.
Спортсменка не выдержала и ответила обидчикам, опубликовав скриншоты хейта.
"Всем, кто делает ставки: я прежде всего мама, а уже потом спортсменка. То, как вы обращаетесь к женщинам, к матери - это позор. Если бы ваши мамы увидели ваши сообщения, им было бы стыдно за вас", - отметила Элина.
Игра Элины Свитолиной на турнире WTA 1000
В четвертьфинале Элина прошла несколько раундов. В первом Элина одолела россиянку Камиллу Рахимову, в следующем матче еще одну россиянку Анну Калинскую.
В 1/8 финала теннисистка обыграла американку Аманду Анисимову. Но в четвертьфинале уступила место японке Наоми Осаке.
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О персоне: Элина Свитолина
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
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