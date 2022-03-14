Певец Дзидзьо сообщил о трагедии из-за атаки войск Путина на Яворский полигон

Дзидзьо с другом / Instagram

Россия выпустила 30 крылатых ракет по Яворовскому полигону во Львовской области 13 марта.

Из-за атаки войск Путина погибли 35 человек, еще 134 человека были ранены.

Украинский певец Дзидзьо в Instagram рассказал, что среди раненых оказался его друг Роман Кулик, который из-за войны ушел добровольцем.

Они работали вместе 15 лет, мужчина отвечал за звук, свет, сцену на концертах Дзидзьо. Однако 13 марта получил три осколочных ранения на Яворовском полигоне. Сейчас врачи борются за его жизнь.

"Врачи не отходили от Романа в реанимации, достали два осколка из легкого и печени, сегодня третий осколок надо достать… Ромчик, я знаю ты сильный духом, непобедим, ты поправишься", – написал Дзидзьо.

Он добавил, что за Романа молятся жена Наталья и два сына. Выяснилось, что его хорошим товарищем является не только Дзидзьо, но и шоумен Юлик.

"Ромчик – сильный. Верю, что все будет хорошо! Пример для всех нас", – написал он в комментариях.

Отметим, накануне Джамала выступила в Германии на нацотборе Евровидения, собрав для украинцев 3,3 млн евро за три часа.

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