Певец DZIDZIO попал в скандал из-за певицы Ирины Федишин

DZIDZIO, Дзидзьо / instagram

Украинский певец DZIDZIO попал в скандал из-за фото со своей коллегой Ириной Федишин. Украинцы вспомнили артисту, что за последние два месяца автор песни "Малесенькі долоньки" была фигурантом сразу нескольких громких разборок.

Сначала на Федишин разозлились из-за отсутствия баллов Польше на Евровидении-2022, а затем из-за позиции к ЛГБТ-сообществу.

Гневные комментарии появились на странице DZIDZIO в Instagram.

DZIDZIO анонсировал ряд благотворительных концертов в Испании и Чехии, разместив совместное фото с исполнителями Александром Пономаревым и Ириной Федишин, однако в ответ получил порцию критики.

Фанаты певца посоветовали ему оставить исполнительницу в Польше и заявили, что она не должна представлять Украину.

"Оставьте Федишин в Польше", "Не нервируйте народ! Зачем вам эта Федишин?" "Вижу Федишин – не иду на концерт", "Гомофоб Александр и гомофобка Федишин едут в одну из самых дружественных в ЛГБТ стран давать концерты", "Кто-то на этом фото лишний", - написали подписчики Михаила Фомы.

Как ранее сообщали, Ирина Федишин, после скандала на Евровидении, опозорилась с помощью для ВСУ.

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