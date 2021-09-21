Первая за 7 лет: Ани Лорак показала кадры из клипа на песню на украинском языке

Ани Лорак показала кадры из клипа на первую песню / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет и активно работает в Москве, представила новую песню "Бачила".

Тизер клипа на композицию звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу. Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях", — написала певица.

Отметим, что премьера новой песни "Бачила" на украинском языке анонсирована на 24 сентября 2021 года.

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Ранее Лорак похвасталась перед своими фанатами очередной российской премией Fashion People Awards. Россияне признали певицу украинского происхождения самой модной в поп-эстраде РФ.

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