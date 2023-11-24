Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

Светская львица стала мамой во второй раз. Похоже, что ребенка ей родила суррогатная мать.

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Пэрис Хилтон воспитывает своего сына Феникса Хилтона Реума / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

Светская львица и диджей Пэрис Хилтон поделилась радостной новостью. Селебрити стала мамой девочки.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Благодарна за мою малышку-дочку", - написала она.

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Светская львица также показала на фото розовый костюмчик, где было вышито имя девочки - Лондон.

На фото - новость от Пэрис Хилтон:

Отметим, что первого ребенка для Пэрис Хилтон и ее мужа-бизнесмена Картера Реута родила суррогатная мама. Похоже, что и дочку для светской львицы тоже родила помощница. К слову, своего сына пара назвала редким именем - Феникс Бэррон Хилтон Реум.

Напомним, ранее Пэрис Хилтон показала лицо своего сына. Она часто выкладывает фото со своим малышом, когда проводит с ним время.

Напомним, ранее маму Пэрис Хилтон захейтили за неловкие фото с сыном. Поклонники звезды посчитали, что светская львица неловко держит малыша, так как берет его на руки не очень часто.

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