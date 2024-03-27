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Переживают на солнечном берегу: блогерша Пренткович с бойфрендом оказались в Португалии

Алена Кюпели
27 марта 2024, 16:10
Блогерша Пренткович вместе со своим бойфрендом выехала из Украины и закрыла страницу в Instagram.

Андрей Гонковский, Таня Пренткович
Андрей Гонковский, Таня Пренткович / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych/

Блогерша Татьяна Претнкович и ее бойфренд Андрей Гонковский, который оскандалился своей поездкой на Мальдивы, под предлогом участия в конференции в Польше, засветились в Португалии.

После скандала Гонковский, который, по слухам, так и не вернулся в Украину, а также сообщил о том, что перевозит семью в "безопасное место" из-за угроз, переехали а Португалию.

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Об этом в своем Telegram сообщил блогер-сплетник Богдан Беспалов.

Беспалов выдал, куда от хейта сбежала Пренткович
Беспалов выдал, куда от хейта сбежала Пренткович / Скриншот Телеграмм

"Пренткович и Гонковский сейчас в Португалии. Переживают несправедливый хейт от украинцев на солнечном берегу. Устали от войны, от хейта и скоро так будет сыпаться большинство, кто за эти два года надевал маску патриотов и эмпатов", - написал он со ссылкой на свои источники, так называемых "котят".

Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем

В конце января 2024 года Андрей Гонковский отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".
В Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей.

Сама Пренткович даже закрыла аккаунт в Instagram.

Пренткович покинула Украину и закрыла свой аккаунт
Пренткович покинула Украину и закрыла свой аккаунт / Скриншот Instagram

Отметим, что Пренткович ранее сообщила своим фоловерам о том, что она будет блокировать всех "за негатив", а также она добавила, что не собирается разглашать, куда пара надумала переехать.

Напомним, по словам Андрея Гонковского, благотворительные мероприятия для украинских предпринимателей, на которых он должен был выступать, перенеслось с 11 января на 23. Блогер рассказал, что организаторы якобы не успевали собрать достаточное количество людей, чтобы провести ивент 11 января, поэтому перенесли его на 23 число, поэтому он решил улететь на Мальдивы к возлюбленной.

Ранее также Гонковский выложил ряд сториз, где решил пожаловаться на то, как его захейтили подписчики. Кроме того, он поделился, что ему пришлось обращаться в полицию, ведь ему стали поступать угрозы "Проломать череп".

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