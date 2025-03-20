Переломы ног, рук и позвоночника: украинскую модель нашли в больнице в ОАЭ

Мария Ковальчук пережила уже несколько операций.

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Мария Ковальчук пропала на десять дней / коллаж: Главред, фото: x.com/boom_arilu

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Мария Ковальчук пропала в ОАЭ

Модель нашлась в больнице я тяжелыми травмами

Украинскую 20-летнюю модель Марию Ковальчук нашли в тяжелом состоянии в больнице в ОАЭ.

Девушка на выходила на связь с родными и близкими десять дней, оказалось, она находится с многочисленными переломами в больнице.

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Как рассказала мама модели Анна Ковальчук изданию "Еспресо.Захід", девушка родом из Львова и родные боялись, что она попала в сексуальное рабство в Дубае, поэтому обратились в полицию.

Полиция уже возбудила уголовное дело и, вероятно, Мария пострадала от избиения. Издание Telegraf сообщило, что модель нашли в критическом состоянии в клинике без документов и телефона. А росСМИ указывают, что у Ковальчук переломы ног, рук и позвоночника.

Модель принимала участие в международной акции "Boris for Peace!" / фото: x.com/boom_arilu

"Есть название отеля, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства - тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить", - говорила Анна Ковальчук росСМИ.

Мария Ковальчук попала в неприятности / фото: x.com/boom_arilu

Также подруга Марии – россиянка Ангелина Дорошенкова – указала, что виделась с Ковальчук перед ее исчезновением на вечеринке. Там, по словам Ангелины, модель познакомилась с двумя мужчина, которые говорили, что они из модельного бизнеса.

"11 марта 2025 года она перестала выходить на связь. Последний раз ее видели 9 марта на вечеринке, где она познакомилась с молодыми людьми из модельного бизнеса", - отметила Дорошенкова.

Мария Ковальчук познакомилась в ОАЭ с сомнительными мужчинами / фото: x.com/boom_arilu

Напомним, Мария Ковальчук прилетела в ОАЭ 15 декабря 2024 года по модельной работе, но 9 марта сказала маме, что останется у мужчин из модельного бизнеса ночевать. После этого она перестала выходить на связь, что же именно случилось с девушкой пока неизвестно.

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