Переименовать "сладкую вату" в "їстівну бавовну" : Клопотенко сделал яркую инициативу

Евгений Клопотенко / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Известный украинский кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко предложил прямо переименовать "сладкую вату" в "їстівну бавовну". Таким постом Клопотенко поделился с подписчиками в Instagram.

"Предлагаю переименовать "сладкую вату" в "їстівну бавовну" и сделать это украинским национальным продуктом", – написал Клопотенко в своих соцсетях.

Позже он добавил: "Хотя что-то в этом есть "съесть вату". Иф ю ноу вот ай мин".

Звездный кулинар сделал отсылку к тому, что взрывы на территории России российские пропагандисты называют "хлопОк". Так было, например, после ударов ВСУ по Белгороду.

Украинских интернет-пользователей такая шутка изрядно повеселила. С тех пор они жестко иронизируют по поводу незнания россиянами украинского языка и "традицией" кремлевской пропаганды называть взрыв "хлопкОм", читая это слово как "хлОпок", что в переводе на украинский будет "бавовна".

Напомним, ранее, после множества новостей о дефиците соли в Украине из-за войны с Россией, известный шеф-повар Евгений Клопотенко решил в эфире рассказать, чем можно в пище заменить эту вкусовую добавку.

Клопотенко пояснил, что соль ‒ такой же консервант, как и сахар или уксус. Поэтому украинские хозяйки могут сильно не беспокоиться ‒ можно будет консервировать овощи без соли ‒ с сахаром и уксусом.

"С точки зрения здоровья нам точно не надо искать какую-то зарубежную соль, а нужно просто ее меньше использовать. Самое простое решение ‒ приучить свой организм к потреблению меньшего количества соли", ‒ говорит Клопотенко.

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