"Передать трон Примадонны" - Лободе: как в РФ хотели сделать артистку номером один

Светлана Лобода выступила за Украину в войне с Россией/ instagram.com/lobodaofficial/

Продюсер Светланы Лободы, которая "очнулась" и признала российскую агрессию против Украины, Нателла Крапивина в свое время поставила себе цель — сделать Лободу номером один в России.

Об этом в интервью изданию News.ru рассказала российский продюсер Кирилл Чибисов.

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"Отсюда — тусовки Светы с Пугачевой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах. Чтобы показать некую преемственность: Алла Пугачева вроде как как передает свой "трон Примадонны" Свете. Я работал с Крапивиной и Лободой, отлично помню "пунктик" Нателлы: она мечтала обклеить всю Россию портретами Светы. В этом был даже некий вызов россиянам: огромная страна не смогла вырастить суперпевицу, а маленькая Украина сумела — Лободу", - говорит он.

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Продюсер также добавляет, что до того как с Лободой начала работать Крапивина, запрашивала за выступление 5–10 тысяч долларов. В этот гонорар входили билеты от Киева до Москвы. Она приезжала одна, без директора и звукорежиссера, готова была остановиться в 3–4-звёздочной гостинице, не демонстрировала никаких закидонов. "Eе любили и уважали", - добавляет он.

Напомним, Светлана Лобода в последнее время брала за одно выступление в России 100–150 тысяч евро и эти деньги ей еще как платили.