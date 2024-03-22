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Пенсионный фонд РФ судится с Верой Брежневой за немыслимый долг

Анна Подгорная
22 марта 2024, 03:00
В стране-агрессоре экс-ВИА Гру в очередной раз стараются очернить.
Вера Брежнева
Вера Брежнева задолжала Пенсионному фонду россии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева хоть и была популярной в стране-оккупанте, после начала полномасштабной войны покинула рф и больше туда не возвращалась. Там до сих пор не могут простить артистке это решение, и стараются втянуть ее в различные скандалы.

К ппримеру, недавно в СМИ страны-агрессора появилась новость о том, что Пенсионный фонд россии подал на Веру Брежневу, как бывшего частного предпринимателя, в суд за долги по налогам.

В рф у певицы был бутик женской одежды Myseasons. Ее партнером по бизнесу была дизайнерка Ханна Хмелева, которая вышла из ООО после того, как Брежнева выехала из страны-оккупанта. Долги, которые числились за бутиком, легли на плечи Брежневой.

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Теперь экс-ВИА Гру могут ожидать судебные разбирательства по вопросам налоговых недочетов. Однако сумма долга, который хотят взыскать с артистки, наталкивает на мысль о том, что вопрос тут совершенно не в деньгах, а в очередной попытке унизить Брежневу публично. Вера Брежнева не уплатила налоги в размере 500 рублей (приблизительно 211.55 грн - прим. редактора).

Кто такая Вера Брежнева?

Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Ранее украинская певица Мария Бурмака поделилась редкими снимками единственной дочери Ярины, которая, по словам артистки "трепала ей нервы". К счастью, сейчас их отношения наладились.

Также ведущая Лилия Ребрик показала, как ее с третьей дочкой из роддома встречали. Также она оставила для своей маленькой Аделины трогательное напутствие на долгую жизнь.

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