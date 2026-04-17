Педро Паскаль судится с алкобрендом из-за игры слов с его именем

https://stars.glavred.info/pedro-paskal-suditsya-s-alkobrendom-iz-za-igry-slov-s-ego-imenem-10757585.html Ссылка скопирована

Педро Паскаль судится с алкобрендом

Кратко:

Голливудский актер Педро Паскаль подал иск против чилийского бренда Pedro Piscal, посчитав, что название напитка слишком похоже на его имя и может вводить потребителей в заблуждение. Об этом сообщает The Guardian.

По данным СМИ, торговую марку зарегистрировал предприниматель Дэвид Эррера в 2023 году. Под брендом выпускается писко - традиционный алкогольный напиток из винограда, который уже продаётся в магазинах и ресторанах Чили.

видео дня

Сам Эррера утверждает, что название - это игра слов: оно объединяет популярный коктейль piscola и сорт винограда Pedro Ximénez. Однако такая идея не убедила представителей актёра.

Юристы Паскаля требуют передать права на бренд, указывая на сходство названия с именем артиста. Уже известно, что суд принял несколько промежуточных решений в его пользу - в частности, передал ему контроль над рядом связанных доменов.

Окончательный вердикт по делу ожидается до конца года. При этом в Чили подобные споры не редкость: местные бренды и раньше обыгрывали имена мировых знаменитостей - иногда успешно отстаивая свои позиции в суде.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что легендарная украинская певица София Ротару сделала трогательный пост в своем Instagram. Артистка опубликовала архивное фото своей мамы, Александры Ивановны Ротарь.

Ранее также ведущая Регина Тодоренко, которая игнорирует войну в Украине и работает в стране-оккупанте вопреки вооруженной агрессии, пожаловалась на свое многодетное материнство.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Педро Паскаль Педро Паскаль - чилийско-американский актер. Паскаль стал известен благодаря роли Оберина Мартелла в четвертом сезоне фэнтезийного сериала "Игра престолов" (2014) и Хавьера Пенья в криминальном сериале "Нарко" (2015—2017). Номинант на "Золотой глобус" и "Выбор критиков", трехкратный номинант на премию "Эмми" и Гильдию киноактеров Америки. В 2023 году журнал Time внес Паскаля в список 100 самых влиятельных людей в мире, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред