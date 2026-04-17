Педро Паскаль судится с алкобрендом из-за игры слов с его именем

Кратко:
- Торговую марку зарегистрировал предприниматель Дэвид Эррера
- Юристы Паскаля требуют передать права на бренд
Голливудский актер Педро Паскаль подал иск против чилийского бренда Pedro Piscal, посчитав, что название напитка слишком похоже на его имя и может вводить потребителей в заблуждение. Об этом сообщает The Guardian.
По данным СМИ, торговую марку зарегистрировал предприниматель Дэвид Эррера в 2023 году. Под брендом выпускается писко - традиционный алкогольный напиток из винограда, который уже продаётся в магазинах и ресторанах Чили.
Сам Эррера утверждает, что название - это игра слов: оно объединяет популярный коктейль piscola и сорт винограда Pedro Ximénez. Однако такая идея не убедила представителей актёра.
Юристы Паскаля требуют передать права на бренд, указывая на сходство названия с именем артиста. Уже известно, что суд принял несколько промежуточных решений в его пользу - в частности, передал ему контроль над рядом связанных доменов.
Окончательный вердикт по делу ожидается до конца года. При этом в Чили подобные споры не редкость: местные бренды и раньше обыгрывали имена мировых знаменитостей - иногда успешно отстаивая свои позиции в суде.
О персоне: Педро Паскаль
Педро Паскаль - чилийско-американский актер. Паскаль стал известен благодаря роли Оберина Мартелла в четвертом сезоне фэнтезийного сериала "Игра престолов" (2014) и Хавьера Пенья в криминальном сериале "Нарко" (2015—2017). Номинант на "Золотой глобус" и "Выбор критиков", трехкратный номинант на премию "Эмми" и Гильдию киноактеров Америки. В 2023 году журнал Time внес Паскаля в список 100 самых влиятельных людей в мире, сообщает Википедия.
