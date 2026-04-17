Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

Денис Повалий пожаловался, что их дом забрали "в пользу государства".

Таисия Повалий живет в России и поддерживает Путина/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Что сообщил сын предательницы

Кому не дали собрать вещи

Сын одной из самых больших предательниц Украины Таисии Повалий Денис, пожаловался на то, что государство "окончательно" отобрало их дом.

Об этом сын путинистки сообщил на своей странице в Instagram.

"Друзья, после отклоненных апелляций, наш дом окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, которая присматривала за животными на улицу. Даже не разрешили собрать личные вещи", - жалуется сын предательницы.

Денис Повалий пожаловался, что у его семьи забрали дом / Фото Instagram/den_povaliy

Если речь идет о доме путинистки, то этом особняк, который расположен в поселке Петропавловская Борщаговка, рядом с Кольцевой дорогой столицы.

Здание состоит из двух крыльев, соединенных арочным коридором.

Дом площадью 450 кв. м расположен на участке в 24 сотки. В нем есть каминный зал, просторная столовая, фитнес-центр с солярием, небольшая студия звукозаписи, а также отдельное помещение, где хранились подарки от поклонников.

Как выглядит дом Повалий / Фото - скриншот канала Live

Как выглядит дом Повалий / Фото - скриншот канала Live

На вопрос о том, дом ли это его матери, Денис Повалий просто лайкнул сам вопрос.

В 2024 году украинский суд принял решение о конфискации имущества предательницы, включающего этот дом, а также семь земельных участков общей площадью более 3 гектаров.

Ранее Главред рассказывал, что легендарная украинская певица София Ротару сделала трогательный пост в своем Instagram. Артистка опубликовала архивное фото своей мамы, Александры Ивановны Ротарь.

Ранее также ведущая Регина Тодоренко, которая игнорирует войну в Украине и работает в стране-оккупанте вопреки вооруженной агрессии, пожаловалась на свое многодетное материнство.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

