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Паша "Мерседес" засветил шарф дорогущего бренда и часы за полтора миллиона

1 апреля 2023, 22:27
Теперь это и Паша Луи, и Паша Филипп, и Паша айфон. Не одним Мерседесом, как говорится.
Митрополит Павел (Лебедь), СБУ
Митрополит Павел (Лебедь), СБУ / Фото: УНИАН, скриншот

Пророссийский митрополит УПЦ МП Павел, известный как "Паша-Мерседес", во время "встречи" с СБУ неожиданно засветил дорогущие аксессуары, которые вряд ли должны быть частью стиля служителя церкви.

В частности священник, которого суд 1 апреля отправил под домашний арест на 60 суток, оказывается любит Louis Vuitton. На нем заметили шарф, стоимостью более 700 евро (более 30 000 гривен).

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Шарф Павла
Шарф Павла / Социальные сети

Кроме того, священник носит дорогущие часы марки Patek Philippе. Стоимость модели, которую себе не за последние деньги купил Павел, составляет почти 40 000 евро (более 1,5 млн гривен).

Часы Павла
Часы Павла / Социальные сети

Ну и стоит ли говорить о такой "мелочи", как о последней, 14-й модели iPhone, стоимостью более 1000 долларов США.

Напомним, ранее стало известно о том, что прокуроры отправили священника под домашний арест сроком на 60 дней. Его также обязали носить электронный браслет, но разрешили обращаться с верующими и вести службы. "Паша-Мерседес" попросил, чтобы в случае отправления его под домашний арест, он находился именно в одном из корпусов Киево-Печерской Лавры, из которой собственно руководитель УПЦ МП выселяют. Также он просит, чтобы ему разрешили ездить на богослужения в Лавру, если он будет находиться в другом месте.

Дело пропутинского митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, известный под прозвищем "Паша-Мерседес", начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье. Поп не может простить украинским властям то, что агентов Кремля выселяют из Киево-Печерской Лавры.

1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в его дом. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

Ему сообщили о подозрении по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "Оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Также СБУ опубликовала телефонные разговоры, на которых слышно, что митрополит Павел радуется оккупации Херсона, говорит о том, что Украина сама спровоцировала войну. Также он говорит, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

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